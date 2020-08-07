Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

РФ получила от Fitch суверенный рейтинг BBB со стабильным прогнозом

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской экономики на уровне «BBB». При этом, речь идет о «стабильном» прогнозе, отметили эксперты организации в специальном пресс-релизе.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch Ratings
 подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
Российская газетавчера в 17:38
Подробнее о событии
News.ru

Силуанов допустил менее глубокий спад российской экономики

News.ruвчера в 16:44
Финмаркет

Fitch подтвердило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

Финмаркетвчера в 03:08
Интерфакс

Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Интерфакс7 августа в 16:07
RT на русском

Силуанов прокомментировал рейтинг России в исследовании Fitch

RT на русскомвчера в 19:32
РБК

Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики

РБКвчера в 19:02
Коммерсантъ

Главные новости к утру 8 августа

Коммерсантъвчера в 00:03
ТАСС

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

ТАСС7 августа в 16:31

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости19:34

Власти ХМАО намерены продлить режим ограничительных мер

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявила о продлении карантинных мер в регионе.
RT на русском7 августа в 10:18
34