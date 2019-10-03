Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаРФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении

Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом рассказал Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Президент РФ отметил, что это «капитальным, кардинальным образом» повысит обороноспособность КНР.
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Владимир Путин
Мы сейчас помогаем нашим китайским партнёрам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьёзная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР.
— Владимир ПутинRambler News Service вчера в 13:19

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