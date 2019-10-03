Мы сейчас помогаем нашим китайским партнёрам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьёзная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР.

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