Политика
ТК ЗвездаРФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом рассказал Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Президент РФ отметил, что это «капитальным, кардинальным образом» повысит обороноспособность КНР.
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Мы сейчас помогаем нашим китайским партнёрам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьёзная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР.
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Путин рассказал о содействии Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении
Коммерсантъвчера в 13:52
Россия разрабатывает для Китая систему предупреждения ракетного нападения
Rambler News Serviceвчера в 13:19
Путин рассказал о помощи КНР в создании системы предупреждения о ракетном нападении
Интерфаксвчера в 13:56
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