Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.

РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

Политика Делегация из России посетит Турцию — Эрдоган Делегация из России посетит Турцию, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом 25 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

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Общество В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.

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Политика Кремль запустит конкурс для всех желающих стать депутатами Госдумы Как рассказал на пресс-конференции первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко, это состязание привлечет участников, кто видит себя на общественном или политическом поприще.