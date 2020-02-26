Политика
ИзвестияРФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж
Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
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Зампостпреда РФ при ООН рассказал о нарастающем кризисе из-за невыдачи виз США
Газета.Ruвчера в 20:45
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии
Здоровье
Свердловская область заняла третье место по распространению ВИЧ
Свердловская область по итогам 2019 года заняла третье место среди регионов по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
Политика
Делегация из России посетит Турцию — Эрдоган
Делегация из России посетит Турцию, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом 25 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
Общество
В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы
Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Шоу-бизнес
Врачи отказались оперировать 90-летнюю бабушку Ивана Урганта
Экономика
Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса
Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
Происшествия
В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Общество
Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов
Происшествия
В Красноярске эвакуируют несколько школ
Здоровье
Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Общество
Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках
Специалисты Института подчеркнули, что возможное введение США санкций на российский госдолг чревато потрясением для развивающихся рынков.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Футбол
Гвардиола: «Верю, что Стерлинг сыграет с „Реалом“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что атакующий полузащитник команды Рахим Стерлинг сможет сыграть против мадридского «Реала» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Гаттузо: «„Барселона“ едва угрожала нашим воротам»
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвёл итоги первого домашнего матча с "Барселоной" (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.Я немного разочарован тем, что нам не удалось сыграть лучше при розыгрыше и контроле мяча.
Политика
Условие завершения конфликта на Украине назвали в Госдуме
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что разрешить конфликт в Донбассе получится после того, как на Украине «уничтожат» проявления национализма.
Экономика
ВЭБ запросил 70 млрд руб. на поставку Superjet для «Аэрофлота»
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Футбол
Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды
Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто будет играть в стартовом составе весной.
Хоккей
Панарин обновил рекорд карьеры по голам за сезон
Как сообщает Sport24, для Панарина этот гол стал 32-м в сезоне, что стало его новым личным рекордом.
Наука
Найден белок, который провоцирует сердечно-сосудистые заболевания
Как сообщает ToDay News Ufa, во время недавних исследований удалось обнаружить, что высокий уровень бета-амилоида в крови может быть показателем сердечно-сосудистых заболеваний.
Технологии
Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone
В iPhone и iPad была обнаружена уязвимость, которая открывает доступ к скопированным в буфер обмена данным для iOS-приложений.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Общество
В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя
В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Происшествия
Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море
Авто
КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%
В прошлом году КамАЗ продал 35,5 тыс. новых грузовиков, из которых на российском рынке было реализовано 30,5 тыс. единиц, а на экспорт было отправлено более 5 тыс. В отчётный период грузовики отправляли в Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан.
Политика
Кремль запустит конкурс для всех желающих стать депутатами Госдумы
Как рассказал на пресс-конференции первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко, это состязание привлечет участников, кто видит себя на общественном или политическом поприще.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.