Политика

ИзвестияИзвестияРФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
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Россия потребовала решить вопрос с американскими визами в арбитраже ООН

REGNUMвчера в 22:35

Источник: РФ обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

ТАССвчера в 17:44

Зампостпреда РФ при ООН рассказал о нарастающем кризисе из-за невыдачи виз США

Газета.Ruвчера в 20:45

Россия и ряд стран потребовали запустить работу арбитража между США и ООН

Интерфаксвчера в 21:01

Россия указала на кризис в ООН

Lenta.ruвчера в 18:31

Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США

РИА Новостивчера в 21:18

Россия предложила решить вопрос о невыдаче виз в США в арбитраже ООН

РБКвчера в 20:58
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии

Газета.Ru вчера в 04:05
Здоровье

Свердловская область заняла третье место по распространению ВИЧ

Свердловская область по итогам 2019 года заняла третье место среди регионов по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
Политсовет вчера в 23:38
Политика

Делегация из России посетит Турцию — Эрдоган

Делегация из России посетит Турцию, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом 25 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM вчера в 03:58
Общество

В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы

Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Известия вчера в 21:12
Происшествия

Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве

Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
ТАСС вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Врачи отказались оперировать 90-летнюю бабушку Ивана Урганта

RuNews24.ru вчера в 04:39
Экономика

Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
РИА Новости вчера в 00:59
Происшествия

В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак

За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Газета.Ru вчера в 09:49
Технологии

«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze

"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Finam.Ru вчера в 06:17
Общество

Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Газета.Ru вчера в 02:39
Происшествия

В Красноярске эвакуируют несколько школ

РИА Новости вчера в 22:06
Здоровье

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 23:25
Общество

Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках

Специалисты Института подчеркнули, что возможное введение США санкций на российский госдолг чревато потрясением для развивающихся рынков.
Известия вчера в 14:00
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Газета.Ru 24 февраля в 02:30
Футбол

Гвардиола: «Верю, что Стерлинг сыграет с „Реалом“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что атакующий полузащитник команды Рахим Стерлинг сможет сыграть против мадридского «Реала» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру 23 февраля в 06:26
Футбол

Гаттузо: «„Барселона“ едва угрожала нашим воротам»

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвёл итоги первого домашнего матча с "Барселоной" (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.Я немного разочарован тем, что нам не удалось сыграть лучше при розыгрыше и контроле мяча.
Soccer.ru вчера в 20:49
Политика

Условие завершения конфликта на Украине назвали в Госдуме

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что разрешить конфликт в Донбассе получится после того, как на Украине «уничтожат» проявления национализма.
News.ru вчера в 23:02
Экономика

ВЭБ запросил 70 млрд руб. на поставку Superjet для «Аэрофлота»

Компания вчера в 02:26
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

REGNUM вчера в 04:59
Футбол

Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды

Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто будет играть в стартовом составе весной.
Спорт-Экспресс вчера в 14:41
Хоккей

Панарин обновил рекорд карьеры по голам за сезон

Как сообщает Sport24, для Панарина этот гол стал 32-м в сезоне, что стало его новым личным рекордом.
Газета.Ru вчера в 23:27
Наука

Найден белок, который провоцирует сердечно-сосудистые заболевания

Как сообщает ToDay News Ufa, во время недавних исследований удалось обнаружить, что высокий уровень бета-амилоида в крови может быть показателем сердечно-сосудистых заболеваний.
ToDay News Ufa вчера в 14:33
Технологии

Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone

В iPhone и iPad была обнаружена уязвимость, которая открывает доступ к скопированным в буфер обмена данным для iOS-приложений.
Live24 вчера в 23:29
Экономика

Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Газета.Ru вчера в 01:03
Общество

В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя

В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Известия вчера в 13:18
Происшествия

Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море

РИА Новости вчера в 16:53
Авто

КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%

В прошлом году КамАЗ продал 35,5 тыс. новых грузовиков, из которых на российском рынке было реализовано 30,5 тыс. единиц, а на экспорт было отправлено более 5 тыс. В отчётный период грузовики отправляли в Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан.
Tvoe-avto.com вчера в 08:37
Политика

Кремль запустит конкурс для всех желающих стать депутатами Госдумы

Как рассказал на пресс-конференции первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко, это состязание привлечет участников, кто видит себя на общественном или политическом поприще.
Городовой вчера в 06:39
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились

Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
StarHit.ru 24 февраля в 16:00
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