Приостановка въезда иностранных туристов в Россию из-за коронавируса привела к потере почти $7 млрд, передает "Интерфакс" со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева. По прогнозам Игнатьева, до конца 2020 года эта сумма вырастет до $8-9 млрд.

С чего всё началось Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов Прекращение въезда иностранных туристов в Россию из-за пандемии коронавируса привело к потере почти $7 млрд, до конца года эта сумма вырастет до $8-9 млрд, сообщил в среду президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Интерфакс 06:06