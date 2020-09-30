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Газета.Ru
Газета.Ru 

РФ потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Приостановка въезда иностранных туристов в Россию из-за коронавируса привела к потере почти $7 млрд, передает "Интерфакс" со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева. По прогнозам Игнатьева, до конца 2020 года эта сумма вырастет до $8-9 млрд.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Прекращение въезда иностранных туристов в Россию из-за пандемии коронавируса привело к потере почти $7 млрд, до конца года эта сумма вырастет до $8-9 млрд, сообщил в среду президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
Интерфакс06:06
Подробнее о событии
Вести.Ru

Россия не получит 9 миллиардов долларов от иностранных туристов

Вести.Ru07:21
Фонтанка.Ру

Россия потеряла 7 миллиардов долларов из-за отсутствия иностранных туристов

Фонтанка.Ру06:47
Эхо Москвы

Россия потеряла почти семь миллиардов долларов из-за отсутствия иностранных туристов в этом году

Эхо Москвы06:32
Газета.Ru

РФ потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Газета.Ru06:35
Интерфакс

Часть турагентств закроются из-за пандемии, но после окончания кризиса их число восстановится

Интерфакс07:25
ТАСС

Потери въездного туризма РФ от закрытия границ к концу года могут составить $8-9 млрд

ТАСС05:23
Национальная служба новостей

В РСТ назвали недополученную прибыль из-за пандемии

Национальная служба новостей05:11

Роспатент зарегистрировал вакцину центра «Вектор» от коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса - препарат новосибирского центра "Вектор" - официально получила патенты, говорится в среду в сообщении пресс-службы Федеральной службы интеллектуальной собственности.
Роспатент зарегистрировал вакцину центра «Вектор» от коронавируса
ТАСС07:39

В ГБР Украины опровергли отказ двигателя потерпевшего крушение Ан-26

Информация об отказе двигателя военно-транспортного самолёта Ан-26, который разбился 25 сентября в Харьковской области, не соответствует действительности, заявил руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) Украины Максим Борчаковский.
RT на русском06:58
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Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее

Бывшая студентка Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Пржигодзкая рассказала о побоях, которые ей нанес в 2008 году историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда Петербурга.
РИА Новости07:22
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В Карабахе заявили о гибели троих мирных жителей при авиаударе

Трое мирных жителей погибли в карабахском городе Мартакерт близ линии соприкосновения с Азербайджаном в результате авиаудара, заявил в среду пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.
РИА Новости07:37