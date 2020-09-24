Постпредство России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) направило ноту представителю ОЗХО от Германии, потребовав предоставить РФ материалы по делу оппозиционного политика Алексея Навального в течение десяти дней. Об этом говорится 24 сентября в сообщении российского постпредства.

Александр Шульгин российский композитор Нами направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию ... в соответствии с КЗХО.