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Mockva.ru
Mockva.ru

РФ потребовала от ФРГ передать данные по Навальному в течение 10 дней

Постпредство России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) направило ноту представителю ОЗХО от Германии, потребовав предоставить РФ материалы по делу оппозиционного политика Алексея Навального в течение десяти дней. Об этом говорится 24 сентября в сообщении российского постпредства.В источнике
Александр Шульгинроссийский композитор
Нами направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию ... в соответствии с КЗХО.
С чего всё началось
«Постоянным представительством РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлена нота <...> с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по так называемому делу Навального», — сообщается
 24 сентября в заявлении постпредства.
Фонтанка.Ру08:16
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Царьград

Россия дала Германии 10 дней на выполнение ультиматума по Навальному

Царьград09:25
Известия

Россия направила ноту постпредству ФРГ при ОЗХО из-за ситуации с Навальным

Известиявчера в 10:08
Ведомости

Россия ждет от постпредства Германии в ОЗХО данные по Навальному в течение 10 дней

Ведомости08:18
Газета.Ru

Россия потребовала от Германии передать все данные о Навальном по линии ОЗХО

Газета.Ru08:08
RT на русском

Постпред России при ОЗХО: градус политизации ситуации с Навальным зашкаливает

RT на русскомвчера в 16:56
ТАСС

Россия направила ноту постпредству Германии при ОЗХО для прояснения ситуации с Навальным

ТАССвчера в 13:23
Комсомольская правда

Москва требует от Берлина предоставить информацию о «деле Навального» в течение 10 дней

Комсомольская правда09:23

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку
Ведомости11:26
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Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор

Третий адвокат осужденного на восемь лет Михаила Ефремова Петр Хархорин подал новую жалобу на приговор актера с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
Ведомости08:21

Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП

Подозреваемый в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре Москвы Эльмин Гулиев признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.
РИА Новостивчера в 13:38
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Васильев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса и заболеванием пневмонией в Дагестане улучшается, заявил глава республики Владимир Васильев на рабочем совещании, которое прошло по видеоконференцсвязи.
Вестник Кавказа08:46
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Дипломаты сообщили об участившихся отказах на въезд россиян в Турцию

«Применительно к российским гражданам — с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней — срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (четыре месяца) с момента въезда в Турцию», — говорится в сообщении.
РБК11:46
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUM12:02
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Осужденный за взятку и мошенничество Рушан Юсупов назначен главбухом госучреждения

Напомним, в июле 2018 года Рушан Юсупов был признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере), а также по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, совершенное в значительном размере).
Взгляд-инфо02:48
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