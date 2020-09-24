РФ потребовала от ФРГ передать данные по Навальному в течение 10 дней
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Постпредство России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) направило ноту представителю ОЗХО от Германии, потребовав предоставить РФ материалы по делу оппозиционного политика Алексея Навального в течение десяти дней. Об этом говорится 24 сентября в сообщении российского постпредства.В источнике
Нами направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию ... в соответствии с КЗХО.
С чего всё началось
«Постоянным представительством РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлена нота <...> с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по так называемому делу Навального», — сообщается
24 сентября в заявлении постпредства.
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Москва требует от Берлина предоставить информацию о «деле Навального» в течение 10 дней
Комсомольская правда09:23
Постпред России при ОЗХО: градус политизации ситуации с Навальным зашкаливает
RT на русскомвчера в 16:56