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Mockva.ru
Mockva.ru

РФ потребовала от ФРГ передать данные по Навальному в течение 10 дней

Постпредство России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) направило ноту представителю ОЗХО от Германии, потребовав предоставить РФ материалы по делу оппозиционного политика Алексея Навального в течение десяти дней. Об этом говорится 24 сентября в сообщении российского постпредства.В источнике
Александр Шульгинроссийский композитор
Нами направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию ... в соответствии с КЗХО.
С чего всё началось
«Постоянным представительством РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлена нота <...> с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по так называемому делу Навального», — сообщается
 24 сентября в заявлении постпредства.
Фонтанка.Ру08:16
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Царьград

Россия дала Германии 10 дней на выполнение ультиматума по Навальному

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Комсомольская правда

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Комсомольская правда09:23
ТАСС

Россия направила ноту постпредству Германии при ОЗХО для прояснения ситуации с Навальным

ТАССвчера в 13:23
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Сын Плющенко обратился к Путину

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