Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРФ предложила ОЗХО расширить список запрещенных химикатов

РФ предлагает расширить список химикатов, запрещённых Конвенцией по запрещению химического оружия, в частности веществом из Солсбери, заявил постпред России в ОХЗО Александр Шульгин на конференции в Гааге, передает РИА Новости. По его словам, тройственное предложение вынесут США, Канада и Голландия.
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ОЗХО одобрила внесение «Новичка» в списки запрещённых химикатов

News.ru11:21

ОЗХО одобрила внесение «Новичка» в списки запрещенных химикатов

РИА Новости10:17

Члены ОЗХО одобрили предложения России и Запада по «Новичкам»

ТАСС10:17

Организация по запрещению химоружия одобрила предложение внести в список запрещенных ряд химикатов семейства «Новичок»

Эхо Москвы13:03

ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов

РБК11:29

ОЗХО поддержала идею РФ включить вещество из Солсбери в список запрещенных

Аргументы и Факты11:25

ОЗХО поддержала включение «Новичка» в список запрещенных веществ

Известия10:52
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Газета.Ru 18:37
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Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
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Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где совместно с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудит международную и региональную безопасность.
РИА Новости 19:50
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Названа стоимость новогодних корпоративов Ротару в России

Представители украинской певицы Софии Ротару озвучили стоимость новогодних корпоративов знаменитости в России.
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Кастомный локомотив THOR 24 был продан за рекордные 13 400 000 долларов на аукционе в Саудовской Аравии.
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Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
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На МКС установлены два туалета российского производства. Они находятся в российском и американском модулях.
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США намерены сократить выплаты в бюджет НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить выплаты в бюджет НАТО.
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Армия и оружие

Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16

На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
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Vivo выпускает доступный смартфон Vivo Z5i

Китайский бренд Vivo предствавил новый недорогой смартфон Vivo Z5i.
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Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

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Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
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Президент России Владимир Путин в рамках встречи с жителями Санкт-Петербурга обнял расплакавшуюся при нем пожилую женщину.
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Армия и оружие

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В ноябре в ОЭА прошел ависалон Dubai AirShow — 2019, в рамках которого глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил о переговорах российской стороны ОАЭ по вопросам модернизации экспортной версии зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», стоящих на вооружении арабской страны.
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В России начнется подъем заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
Gorodvo.ru 05:09
Армия и оружие

Россия подарила Киргизии модернизированные вертолёты и РЛС

Российское Минобороны в среду передало Минобороны Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две подвижные наземные радиолокационные станции (РЛС) П-18-2 из состава Сил воздушной обороны республики.
Военное обозрение 07:11
Политика

Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК вчера в 15:15
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
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Лечебное действие стволовых клеток на сердце объяснили воспалением

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Кабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан

Если новый контракт с «Газпромом» не будет заключен, текущий отопительный сезон пройдет при фиксированной стоимости газа для населения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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