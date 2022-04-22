ИнтерфаксРФ предоставила Белоруссии отсрочку по кредитам на сумму свыше $1 млрдРоссия предоставила Белоруссии отсрочку на год по выплате кредитных обязательств на сумму более $1 млрд, заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" в пятницу министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.ИнтерфаксСеливерстов заметил, что рефинансировать на западном рынке госдолг в настоящее время у Белоруссии не получится.РИА НовостиМинистр добавил, что Белоруссия будет пытаться проводить западным кредиторам платежи по займам, но в традиционном формате, в иностранной валюте, не получается из-за ограничений со стороны западных коллег.РИА НовостиСеливерстов подчеркнул, что с Россией, которая является основным кредитором для белорусской стороны, у Белоруссии нет проблем по вопросу расчетов по выданным кредитам.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНЦарьградГазета.RuПрофильRT на русскомИзвестияПодробнее о событииРоссия предоставила Белоруссии отсрочку по выплате $1 млрд по кредитамКоммерсантъвчера в 15:53Минфин Белоруссии: Россия предоставила Минску отсрочку на год по уплате долгаРИА Новости17:06Самое цитируемоеРоссия предоставила Беларуси отсрочку по выплате кредитных обязательств на сумму свыше $1 миллиардаБИЗНЕС Onlineвчера в 15:50Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по выплате более $1 млрд по кредитамRT на русскомвчера в 15:38Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по выплате кредитаПРАЙМвчера в 15:45Россия предоставила Белоруссии отсрочку по выплате более одного миллиарда долларовLenta.ruвчера в 15:46Россия дала Белоруссии отсрочку по выплате обязательств по кредитуМосковский Комсомолецвчера в 15:26РФ предоставила Белоруссии отсрочку по кредитам на сумму свыше $1 млрдИнтерфаксвчера в 15:42Показать ещёОценить43Поделиться