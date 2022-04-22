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РФ предоставила Белоруссии отсрочку по кредитам на сумму свыше $1 млрд

Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по выплате кредитных обязательств на сумму более $1 млрд, заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" в пятницу министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.
Интерфакс
Селиверстов заметил, что рефинансировать на западном рынке госдолг в настоящее время у Белоруссии не получится.
РИА Новости
Министр добавил, что Белоруссия будет пытаться проводить западным кредиторам платежи по займам, но в традиционном формате, в иностранной валюте, не получается из-за ограничений со стороны западных коллег.
РИА Новости
Селиверстов подчеркнул, что с Россией, которая является основным кредитором для белорусской стороны, у Белоруссии нет проблем по вопросу расчетов по выданным кредитам.
РИА Новости

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