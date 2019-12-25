Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruРФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

Россия разрабатывает комплексы противовоздушной обороны на новых физических принципах. Об этом сообщил в среду начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью «Красной звезде».
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с чего всё началось

Войска надёжно прикрыты от ударов с воздуха

26 декабря отмечается День войсковой ПВО.
Красная звезда16:02

Подробнее о событии

Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений

РИА Новости16:09

Россия разрабатывает комплексы ПВО на новых принципах поражения целей

ТАСС17:43

Россия разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

ТК Звезда17:01

В России для войсковой ПВО создадут десять новых образцов вооружений

РБК17:32

Перспективные российские комплексы ПВО будут работать на новых принципах

REGNUM17:00

РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

BFM.ru16:11

ПВО России получит оружие на новых физических принципах

РЕН ТВ16:48
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В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов

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Майкл Б. Джордан рассказал, какого Супермена он мог бы показать фанатам

Актёр Майл Б. Джордан в интервью рассказал о том, какого бы Супермена он мог бы сыграть. Об этом 24 декабря сообщил портал Comicbook.
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Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
Общество

Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.
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Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»

Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
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Антонелла Рокуццо, супруга форварда «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала праздничную фотографию своей семьи.
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Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Режиссер «Звездных войн 9» ответил на критику

Полагаю, что не нужно никому напоминать, что мы живем эпоху, когда все возводится в абсолют.
Kinonews.ru 22 декабря в 07:55
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В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
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Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
РИА Новости 07:51
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Путин рассказал, как вырастут пенсии военных

Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
URA.Ru 10:02
Политика

Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.
Аргументы недели 22 декабря в 14:55
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга из-за Крымского моста

Вспоминая детали строительства Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи, президент Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга.
РБК вчера в 06:38
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Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»

Политическая Экспертиза 17:07
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета 18:24
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Ольга Бузова и Давид Манукян выпустили совместный трек «Мандаринка»

Пользуясь моментом, блогер и певица выпустили совместную композицию, которая особенно актуальна на фоне предстоящих праздников.
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Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью

Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Газета.Ru 10:52
Футбол

Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.
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Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Футбол

Глава РФС объяснил ужесточение наказания за критику судей

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о новых правилах, связанных с критикой судей.
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Здоровье

Какие лекарства положены сердечникам бесплатно

В Министерстве здравоохранения составили список лекарств, которыми могут воспользоваться пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно.
Парламентская газета 09:54
Финансы

Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года

Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.
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ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Шкуриным

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Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки человеку.
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Депутаты в Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту

Вскоре на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилась публикация, в которой утверждается, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».
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Бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра, ныне выступающий за клуб «Орландо Сити», обратился к болельщикам «быков», которые ранее признали его лучшим футболистом в истории клуба.
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Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие

Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов

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Российский военачальник
Российский военачальник. Командующий войсками ПВО Сухопутных войск Вооружённых Сил РФ с 2010 года, генерал-лейтенант.
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