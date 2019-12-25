Армия и оружие
BFM.ruРФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах
Россия разрабатывает комплексы противовоздушной обороны на новых физических принципах. Об этом сообщил в среду начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью «Красной звезде».
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26 декабря отмечается День войсковой ПВО.Красная звезда16:02
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Кино
Майкл Б. Джордан рассказал, какого Супермена он мог бы показать фанатам
Актёр Майл Б. Джордан в интервью рассказал о том, какого бы Супермена он мог бы сыграть. Об этом 24 декабря сообщил портал Comicbook.
Общество
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Общество
Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.
Кино
Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»
Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Футбол
Месси нарядился в пижаму для рождественской фотографии с семьей
Антонелла Рокуццо, супруга форварда «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала праздничную фотографию своей семьи.
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»
В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Кино
Режиссер «Звездных войн 9» ответил на критику
Полагаю, что не нужно никому напоминать, что мы живем эпоху, когда все возводится в абсолют.
Общество
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Политика
Путин рассказал, как вырастут пенсии военных
Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
Политика
Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга из-за Крымского моста
Вспоминая детали строительства Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи, президент Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга.
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян выпустили совместный трек «Мандаринка»
Пользуясь моментом, блогер и певица выпустили совместную композицию, которая особенно актуальна на фоне предстоящих праздников.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью
Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Футбол
Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.
Футбол
Глава РФС объяснил ужесточение наказания за критику судей
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о новых правилах, связанных с критикой судей.
Здоровье
Какие лекарства положены сердечникам бесплатно
В Министерстве здравоохранения составили список лекарств, которыми могут воспользоваться пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года
Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.
Футбол
ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Шкуриным
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки человеку.
Политика
Депутаты в Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Вскоре на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилась публикация, в которой утверждается, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».
Футбол
Перейра обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке
Бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра, ныне выступающий за клуб «Орландо Сити», обратился к болельщикам «быков», которые ранее признали его лучшим футболистом в истории клуба.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
Политика
NoonPost (Египет): Стамбульский канал — османская мечта, которая раздражает Египет и Эмираты (NoonPost)
На ближневосточную арену брошен новый огненный шар — это новый Стамбульский канал, ставший личной мечтой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Армия и оружие
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
Увеличивается угроза применения беспилотников террористами в любой стране мира.