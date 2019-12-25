с чего всё началось

Россия разрабатывает комплексы противовоздушной обороны на новых физических принципах. Об этом сообщил в среду начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью «Красной звезде».

Общество Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.

Кино Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена» Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.

Политика Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга из-за Крымского моста Вспоминая детали строительства Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи, президент Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Политика Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Футбол Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.

Здоровье Какие лекарства положены сердечникам бесплатно В Министерстве здравоохранения составили список лекарств, которыми могут воспользоваться пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно.

Финансы Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.

Политика Депутаты в Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту Вскоре на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилась публикация, в которой утверждается, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».