Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruРФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

Россия разрабатывает комплексы противовоздушной обороны на новых физических принципах. Об этом сообщил в среду начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью «Красной звезде».
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с чего всё началось

Войска надёжно прикрыты от ударов с воздуха

26 декабря отмечается День войсковой ПВО.
Красная звезда16:02

Подробнее о событии

Россия создаст комплексы ПВО на новых принципах поражения целей

Известия19:43

Россия разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

ТК Звезда17:01

В России для войсковой ПВО создадут десять новых образцов вооружений

РБК17:32

Перспективные российские комплексы ПВО будут работать на новых принципах

REGNUM17:00

ПВО России получит оружие на новых физических принципах

РЕН ТВ16:48

Россия разрабатывает комплексы ПВО на новых принципах поражения целей

ТАСС17:43

Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений

РИА Новости16:09
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Транспорт

СМИ опубликовали видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

REGNUM 23:06
Политика

Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
REGNUM 13:50
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Политика

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
РИА Новости 22:09
Происшествия

Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Газета.Ru 16:28
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК 22:49
Общество

Пилот выжил при крушении истребителя Су-57 в Хабаровском крае

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57. Пилот катапультировался, после чего его подобрал вертолет Ми-8.
ТВ Центр 00:09
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
ToDay News Ufa 12:35
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия 20:26
Общество

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
РИА Новости 19:08
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru 08:35
Общество

Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.
RT на русском 03:07
Общество

В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье

В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
RT на русском вчера в 19:17
Общество

В Сибири село выставили на продажу вместе с жителями

URA.Ru 05:40
Биатлон

Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

Чемпионат 07:34
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru 22:58
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Газета.Ru 22:17
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила пышным бюстом

Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.
Paparazzi.ru вчера в 02:14
Общество

Российских чиновников хотят пересадить на такси

Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
REGNUM 16:44
Происшествия

Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки

Устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке Евгений Манюров пришел к зданию силовиков после курсов английского языка, сообщили СМИ со ссылкой на источник в следствии.
Взгляд.ру 12:34
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына

Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
ТВ Центр 07:42
Политика

Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба».
РБК 19:15
Общество

Медведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Известия 13:15
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.
РИА Новости 14:16
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

Что касается супруги Галкина Аллы Пугачевой, то ее слухи о муже не смущают.
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Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Коммерсантъ 19:34
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Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

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Российский военачальник
Российский военачальник. Командующий войсками ПВО Сухопутных войск Вооружённых Сил РФ с 2010 года, генерал-лейтенант.
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