Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruРФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

Россия разрабатывает комплексы противовоздушной обороны на новых физических принципах. Об этом сообщил в среду начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью «Красной звезде».
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с чего всё началось

Войска надёжно прикрыты от ударов с воздуха

26 декабря отмечается День войсковой ПВО.
Красная звезда16:02

Подробнее о событии

Россия создаст комплексы ПВО на новых принципах поражения целей

Известия19:43

В Минобороны рассказали об испытаниях комплекса ПВО «Гибка-С»

Московский Комсомолец16:26

Перспективные российские комплексы ПВО будут работать на новых принципах

REGNUM17:00

Россия разрабатывает комплексы ПВО на новых принципах поражения целей

ТАСС17:43

В России для войсковой ПВО создадут десять новых образцов вооружений

РБК17:32

Россия разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

ТК Звезда17:01

Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений

РИА Новости16:09
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Транспорт

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

Коммерсантъ 20:59
Происшествия

В Уссурийске автобус насмерть сбил семилетнего ребенка

Газета.Ru 21:08
Происшествия

При пожаре в общежитии в Иркутской области погиб один человек

РБК 21:41
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM 19:57
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Коммерсантъ 19:34
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия 20:26
Общество

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
РИА Новости 19:08
Армия и оружие

Япония разместит американские конвертопланы в районе Токио

Минооброны Японии собирается разместить в Кисарадзу все 17 конвертопланов Osprey.
REGNUM 21:48
Политика

Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
REGNUM 13:50
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию

Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Известия 20:35
Общество

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости 20:00
Политика

Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба».
РБК 19:15
Происшествия

Микроавтобус сбил пенсионерку на Сахалине

Водитель микроавтобуса Toyota Hiace сбил 67-летнюю женщину, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
REGNUM 21:11
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Lenta.ru 10:11
Общество

Медведев утвердил создание особой экономической зоны в Грозном

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Finam.Ru 13:00
Происшествия

Жителя Барнаула осудили за изнасилование и избиение двух девушек

Суд приговорил к 10,5 годам колонии общего режима жителя Барнаула, который жестоко издевался над 25-летней девушкой, а также насиловал и избивал другую несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 04:20
Общество

Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.
Интерфакс 14:19
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
REGNUM 06:20
Происшествия

Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области

В городе Клинцы Брянской области мужчина застрелил свою жену. Об этом 24 декабря сообщил портал «Клинцы.Info».
Известия 14:39
Политика

В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик

У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 09:06
Происшествия

В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник

Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 07:46
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости 18:32
Технологии

МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином

Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости 19:50
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Интерфакс вчера в 11:24
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Lenta.ru 19:12
Общество

Большинство россиян оказались довольны своей жизнью

Большинство россиян (около 80 процентов) оказались довольны своей жизнью.
Lenta.ru 06:32
Авто

Российские автомобили Lada подорожают с 1 января

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 1 января 2020 года планирует повысить рекомендованные розничные цены на все свои автомобили Lada в среднем на 2%, пишет газета "Ведомости".
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Российский военачальник. Командующий войсками ПВО Сухопутных войск Вооружённых Сил РФ с 2010 года, генерал-лейтенант.
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