В дальнейшей перспективе войска ПВО планируется оснащать комплексами на новых физических принципах (лазерное оружие, СВЧ и другие), которые уже разрабатываются.

с чего всё началось

Россия разрабатывает комплексы противовоздушной обороны на новых физических принципах. Об этом сообщил в среду начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью «Красной звезде».

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