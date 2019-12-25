Армия и оружие
BFM.ruРФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах
Россия разрабатывает комплексы противовоздушной обороны на новых физических принципах. Об этом сообщил в среду начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью «Красной звезде».
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с чего всё началось
В дальнейшей перспективе войска ПВО планируется оснащать комплексами на новых физических принципах (лазерное оружие, СВЧ и другие), которые уже разрабатываются.Красная звезда16:02
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