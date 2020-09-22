РФ решила увеличить транзит газа через Украину — «Нафтогаз»
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Киев, 22 сентября 2020, 04:35 — REGNUM Дополнительные мощности для перекачки газа через Украину в октябре 2020 года заказала российская компания «Газпром», 21 сентября сообщает пресс-служба украинской компании «Нафтогаз».В источнике
С чего всё началось
«ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении
.
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«Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину
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