Киев, 22 сентября 2020, 04:35 — REGNUM Дополнительные мощности для перекачки газа через Украину в октябре 2020 года заказала российская компания «Газпром», 21 сентября сообщает пресс-служба украинской компании «Нафтогаз».

С чего всё началось «ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении RT на русском вчера в 13:28