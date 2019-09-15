Политика

РБКРБКСтало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Москву в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом. Об этом РБК сообщил источник, близкий к трехсторонним газовым переговорам, намеченным на 19 сентября.
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с чего всё началось

Источник: РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

Европейские предложения По информации источников ТАСС в Брюсселе, ЕС предлагает Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд куб. м газа в год.
ТАСС07:10

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Источник: РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

ТАСС07:10

Россия сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом

URA.Ru07:58

Стало известно о возможности продолжения транзита газа через Украину без контракта

Взгляд.ру06:55

СМИ: Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

Московский Комсомолец08:53

РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

Газета.Ru07:02

ЕС может получать российский газ через Украину без контракта между Киевом и Москвой

Комсомольская правда07:51

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

РБК13:41
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:46, Вашингтон
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В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
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