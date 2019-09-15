Европейские предложения По информации источников ТАСС в Брюсселе, ЕС предлагает Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд куб. м газа в год.

с чего всё началось

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Москву в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом. Об этом РБК сообщил источник, близкий к трехсторонним газовым переговорам, намеченным на 19 сентября.

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

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