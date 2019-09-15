Европейские предложения По информации источников ТАСС в Брюсселе, ЕС предлагает Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд куб. м газа в год.

с чего всё началось

России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.

РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году

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