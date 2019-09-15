Политика
ИзвестияРФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
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с чего всё началось
Европейские предложения По информации источников ТАСС в Брюсселе, ЕС предлагает Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд куб. м газа в год.ТАСС07:10
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ЕС может получать российский газ через Украину без контракта между Киевом и Москвой
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В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
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Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме.
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РЕН ТВ 13 сентября в 10:20
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 29,66 копейки - до 71,5307 рубля, курс доллара уменьшился на 71,98 копейки - до 64,4711 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 13 сентября в 05:58
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Корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.
Газета.Ru вчера в 23:55
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«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК 18:42
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Вступили в силу новые правила пользования электронными кошельками
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Газета.Ru 10:13
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ТАСС 08:22
Религия
В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru вчера в 16:53
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Вести.Ru вчера в 07:05
Происшествия
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В марте при аварийной посадке самолета авиакомпании Laser Airlines в Колумбии погибли все находившиеся на борту 12 человек, включая мэра поселения Тарайра на юго-востоке страны Дорис Лизет Виллегас Чара и ее семью.
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Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» состоится 17 декабря
Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома "Куру" во Французской Гвиане планируется в середине декабря, сообщил Германский центр авиации и космонавтики DLR.
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Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
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Сен-Пьер назвал Нурмагомедова одним из трёх лучших бойцов мира
RT на русском 14:06
Политика
Трамп отказался от переговоров с Ираном без предварительных условий
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он якобы готов провести встречу с руководством Ирана без предварительных условий.
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