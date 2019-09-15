Политика
ИзвестияРФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Читать в источнике
Оценить103
с чего всё началось
Европейские предложения По информации источников ТАСС в Брюсселе, ЕС предлагает Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд куб. м газа в год.ТАСС07:10
Подробнее о событии
Показать все источники
ЕС может получать российский газ через Украину без контракта между Киевом и Москвой
Комсомольская правда07:51
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Общество
Официальное сообщение мэрии Якутска по застройщику
Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме.
SakhaLife.ru 08:51
Политика
Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Известия 14:19
Единоборства
Объявлена дата боя между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым
Объявлена дата и место поединка бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:06
Технологии
В Сеть утекли данные 14 млн компаний и покупателей
Утечка произошла 9 сентября у оператора фискальных данных (ОФД) "Дримкас". Три дня доступ к информации был открыт.
РЕН ТВ 17:25
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Футбол
Цорн: Кононов не подавал в отставку
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, что главный тренер Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера команды.
Нева Спорт 07:33
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
Astera 13 сентября в 14:12
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Политика
В России оценили слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
"Нужно сперва извиниться" Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского посла, призвала США извиниться за бомбардировки Югославии.
РИА Новости 15:40
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 13 сентября в 01:00
Космос
Rocket Lab перенёс запуск ракеты с несколькими спутниками
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Происшествия
В Колумбии в результате крушения самолета погибли семь человек
Небольшой самолет упал возле города Попаян Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолёта в Колумбии, передает издание El Tiempo.
Аргументы и Факты 19:27
Политика
Чемезов: Superjet может получить российское название
Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.
Вести.Ru 04:40
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Армия и оружие
Глава Ростеха заявил об отсутствии у РФ сделок в долларах по оружейным контрактам
Россия ушла от выплат в долларах со своими партнерами по оружейным контрактам, подчеркнул Чемезов.
ТК Звезда 19:47
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина
Российский форвард Вашингтона Евгений Кузнецов пропустит первые три матча в новом сезоне НХЛ.
Советский спорт вчера в 11:08
Космос
Водяной пар впервые обнаружен за пределами Солнечной системы
LentaChel.ru 12 сентября в 21:54
Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 вчера в 13:00
Кино
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Фигурное катание
Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.
Вести.Ru вчера в 05:09
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor 10:04
Футбол
ЦСКА победил «Тамбов» благодаря двум красивым голам
ЦСКА на выезде победил "Тамбов" в девятом туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. По голу забили Кристиан Бистрович и Хердур Магнуссон.
Pravda.Ru 14:21