Политика

ИзвестияИзвестияРФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году

России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
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Источник: РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

Европейские предложения По информации источников ТАСС в Брюсселе, ЕС предлагает Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд куб. м газа в год.
ТАСС07:10

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Источник: РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

ТАСС07:10

Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украина

Газета.Ru15:58

Россия сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом

URA.Ru07:58

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

РБК13:41

Стало известно о возможности продолжения транзита газа через Украину без контракта

Взгляд.ру06:55

СМИ: Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

Московский Комсомолец08:53

ЕС может получать российский газ через Украину без контракта между Киевом и Москвой

Комсомольская правда07:51
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:53, Вашингтон
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В курганской колонии убили заключенного

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Персонал скорой помощи Петрозаводска начал итальянскую забастовку

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Политика

Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию

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Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
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Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:28
Общество

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Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Политика

В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону

Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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Происшествия

В Дагестане матч юношеских футбольных команд завершился массовой дракой

РБК 16:49
Гаджеты

Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире

Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
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Финансы

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Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
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Кардиолог посоветовал отказаться от употребления помидоров

Содержащийся в помидорах белок лектин делает эти овощи опасными для организма человека, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на кардиолога Стивена Гандрига.
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Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла на Чукотку

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Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба

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Нева Спорт 01:12
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку

Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24
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Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Наука

Объявлены лауреаты Шнобелевской премии

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Футбол

Медведев объяснил, почему футболисты сборной были сонными в матче с Казахстаном

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему футболисты сборной России сонными ходили по полю в матче с Казахстаном (1:0). Финальный матч Медведева с испанцем Рафаэлем Надалем на US open завершился около 4 часов утра по московскому времени 9 сентября, а вечером российские футболисты в отборе на Евро-2020 играли с командой Казахстана.
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Стали известны лауреаты театральной премии «Хрустальная Турандот»

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Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
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