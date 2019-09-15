Политика
ИзвестияРФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
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с чего всё началось
Европейские предложения По информации источников ТАСС в Брюсселе, ЕС предлагает Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд куб. м газа в год.ТАСС07:10
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ЕС может получать российский газ через Украину без контракта между Киевом и Москвой
Комсомольская правда07:51
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:53, Вашингтон
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Общество
Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.
RT на русском 12:21
Шоу-бизнес
Стало известно местонахождение Заворотнюк
СМИ назвали клинику, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, сообщает Ura.ru.
Рамблер 08:32
Общество
Персонал скорой помощи Петрозаводска начал итальянскую забастовку
Фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в воскресенье заявили о начале итальянской забастовки из-за низкого уровня зарплат.
ТАСС 08:54
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Экономика
В министерстве культуры планируют выдавать субсидии иностранным кинокомпаниям для съемок в России
Министр добавил, что давно в России давно работают над подобной системой: «Уже в 14 регионах работают кинокомиссии, во многих из них принято законодательство, позволяющее частично компенсировать выплаты по затратам, понесенным на их территории», — заявил Мединский.
Snob.ru 13:51
Энергетика
Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Здоровье
В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками
Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:28
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Финансы
Банкам разрешат не делиться доходами россиян
Специальное бюро кредитных историй, которые будут участвовать в расчете долговой нагрузки россиян и передавать информацию банкам, не получат доступ к информации о доходах клиентов кредитных учреждений.
Lenta.ru 12 сентября в 07:03
Шоу-бизнес
Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Здоровье
Кардиолог посоветовал отказаться от употребления помидоров
Содержащийся в помидорах белок лектин делает эти овощи опасными для организма человека, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на кардиолога Стивена Гандрига.
Medical Note вчера в 06:07
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла на Чукотку
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» в субботу, 14 сентября, пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке.
Известия 00:33
Происшествия
Глава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей
Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей.
URA.Ru вчера в 10:05
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Наука
Объявлены лауреаты Шнобелевской премии
Naked Science 13 сентября в 05:59
Футбол
Медведев объяснил, почему футболисты сборной были сонными в матче с Казахстаном
Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему футболисты сборной России сонными ходили по полю в матче с Казахстаном (1:0). Финальный матч Медведева с испанцем Рафаэлем Надалем на US open завершился около 4 часов утра по московскому времени 9 сентября, а вечером российские футболисты в отборе на Евро-2020 играли с командой Казахстана.
Чемпионат 16:47
Политика
Китайская экономика сохраняет устойчивые темпы развития в 2019 году
«Первые восемь месяцев текущего года показали, что экономика в целом сохраняет ровное и устойчивое развитие», - сообщил Ли Кэцян.
ГЛАС.RU 14:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала подарки со свадьбы
Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32
Происшествия
Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти
По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Гаджеты
Samsung может объединить флагманские линейки в одну
Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
Происшествия
В Калининградской области туриста смыло волной в море
Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 16:07