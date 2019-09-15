Политика

ИзвестияИзвестияРФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году

России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
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Источник: РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

Европейские предложения По информации источников ТАСС в Брюсселе, ЕС предлагает Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд куб. м газа в год.
ТАСС07:10

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Источник: РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

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Россия сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом

URA.Ru07:58

Стало известно о возможности продолжения транзита газа через Украину без контракта

Взгляд.ру06:55

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

РБК13:41

СМИ: Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

Московский Комсомолец08:53

РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

Газета.Ru07:02

ЕС может получать российский газ через Украину без контракта между Киевом и Москвой

Комсомольская правда07:51
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