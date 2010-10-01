Экономика

News.ruNews.ruРоссия снизила пошлины на легковые автомобили

Ввозные пошлины на легковые автомобили снижены в России с 10 сентября до 15% (вместо 17% ранее) в рамках выполнения обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО).
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РФ снизила пошлины на легковые автомобили по обязательствам перед ВТО

Интерфаксвчера в 17:31

Россия снизила пошлины на легковые автомобили

News.ruвчера в 18:30

В России снижаются таможенные пошлины на ввоз легковых иномарок

Пятый канал00:08
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Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным

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Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
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Миллер рассказал об условиях 25% скидки на газ для Украины

Поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров стран, при этом цена для украинского рынка может быть ниже на 25%.
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Бородюк: «Некоторые игроки сборной России разочаровали. Пиара много, но им еще многому надо учиться»

Надо брать пример со сборной Бельгии, там игроки играют в АПЛ, сразу решают задачу, с Шотландией на перерыв ушли со счетом 3:0. Возможно, стоило поставить в старте тот выигрышный и сыгранный состав, который начинал матч с Шотландией, но тренерскому штабу виднее, они видят состояние игроков.
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Власти 48 штатов США, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начали расследование в отношении компании Google, подозреваемой в монополизации рынка.
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Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

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