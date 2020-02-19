Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссия снизила объем вложений в госдолг США до $9,9 млрд

Россия начала сокращать вложения в американские государственные бумаги весной 2018 года. Так, в апреле 2018 года вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае — до $14,9 млрд. При этом на протяжении последних трех месяцев 2019 года объем вложений в гособлигации США рос.
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Россия снизит политические риски сокращением вложений в госбумаги США

Экономика сегодня04:59

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 16:47

Россия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 21:00

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБКвчера в 18:54

Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:58

Выгодные сделки: операции России на рынке госбумаг США

REGNUM06:35

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАССвчера в 16:45
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Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК вчера в 11:23
Общество

Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess «ужасающей»

Японский врач-эпидемиолог Кобе Ивата Кэнтаро считает ужасной ситуацию, сложившуюся на круизном судне Diamond Princess.
Народные новости 04:33
Общество

ЦБ сообщил об исчезновении скимминга в России

Замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артём Сычёв сообщил, что скимминг — вид мошенничества, когда злоумышленники считывают данные банковской карты и, используя технические спецсредства, изготавливают её дубликат, — исчез в России.
RT на русском 07:07
Происшествия

Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» арестован на два месяца

ТАСС 07:26
Общество

Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
News.ru вчера в 06:47
Армия и оружие

Кремль назвал худший сценарий развития событий в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии.
Lenta.ru 04:44
Общество

Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране

В ходе визита в Санкт-Петербург глава государства Владимир Путин рассказал местной жительнице о том, что зарплата президента не является самой большой в стране, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:11
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
Происшествия

В Москве задержали семерых исламистов

ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
РИА Новости 06:46
Биатлон

На чемпионате мира по биатлону стартует мужская индивидуальная гонка

В среду, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоится мужская индивидуальная гонка.
Pravda.Ru 03:48
Армия и оружие

В России могут отменить призыв в армию

Россия может перейти на полное оснащение армии контрактниками, однако для этого все равно необходим резерв из солдат срочной службы.
Pravda.Ru 17 февраля в 04:25
Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Культура

Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

Зрители федерального канала «Россия 24» заметили странные сообщения в бегущей строке: вместо новостей там начали появляться строчки из песен.
Lenta.ru 07:23
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Государственная дума в окончательном чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в школе бесплатного горячего питания.
Газета.Ru вчера в 05:31
Фигурное катание

Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки

Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Российская газета 04:19
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Биатлон

Олимпийская чемпионка: в сборной России происходит какая-то ерунда

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о происходящем в женской сборной России по биатлону, передает RT.
Газета.Ru 06:18
Общество

Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая

Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Известия 06:35
Авто

В Россию возвращаются бюджетные модели Chevrolet

Chevrolet ушел с российского рынка в 2015 году, оставив в продаже только внедорожники Tahoe и Niva, кроссоверы Traverse и спорткар Camaro.
Shraibikus News вчера в 04:48
Общество

Майор Минобороны получил взятку за скафандр для МКС

В законную силу вступил обвинительный приговор в отношении майора Минобороны Александра Кузьмина по делу о получении взятки за согласование испытаний и приемки скафандра "Орлан-МКС", который после должен был быть доставлен на Международную космическую станцию (МКС), передает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:09
Шоу-бизнес

Максим Галкин похвастался успехами детей на лыжах

Юморист рассказал, что дети впервые в своей жизни встали на горные лыжи. Он показал, что брат и сестра делают большие успехи в этом деле.
iReactor 17 февраля в 18:50
Политика

Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal

Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal.
Газета.Ru 06:41
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Политика

FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег

Британская газета Financial Times опубликовала на своем сайте письмо российского миллиардера Олега Дерипаски, в котором он опровергает утверждения из статьи об отмывании денег.
РИА Новости 05:06
Спорт

Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова

18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Lenta.ru 07:11
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение нижней палаты, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Интерфакс вчера в 01:36
Армия и оружие

Су-35 против F-15EX: российский истребитель сравнили с американским

Российская газета 01:49
Политика

Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Известия вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
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