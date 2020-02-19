Экономика
Rambler News ServiceРоссия снизила объем вложений в госдолг США до $9,9 млрд
Россия начала сокращать вложения в американские государственные бумаги весной 2018 года. Так, в апреле 2018 года вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае — до $14,9 млрд. При этом на протяжении последних трех месяцев 2019 года объем вложений в гособлигации США рос.
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Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Общество
Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess «ужасающей»
Японский врач-эпидемиолог Кобе Ивата Кэнтаро считает ужасной ситуацию, сложившуюся на круизном судне Diamond Princess.
Общество
ЦБ сообщил об исчезновении скимминга в России
Замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артём Сычёв сообщил, что скимминг — вид мошенничества, когда злоумышленники считывают данные банковской карты и, используя технические спецсредства, изготавливают её дубликат, — исчез в России.
Общество
Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
Армия и оружие
Кремль назвал худший сценарий развития событий в Сирии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии.
Общество
Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране
В ходе визита в Санкт-Петербург глава государства Владимир Путин рассказал местной жительнице о том, что зарплата президента не является самой большой в стране, передает ТАСС.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Происшествия
В Москве задержали семерых исламистов
ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
Биатлон
На чемпионате мира по биатлону стартует мужская индивидуальная гонка
В среду, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоится мужская индивидуальная гонка.
Армия и оружие
В России могут отменить призыв в армию
Россия может перейти на полное оснащение армии контрактниками, однако для этого все равно необходим резерв из солдат срочной службы.
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
Зрители федерального канала «Россия 24» заметили странные сообщения в бегущей строке: вместо новостей там начали появляться строчки из песен.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Государственная дума в окончательном чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в школе бесплатного горячего питания.
Фигурное катание
Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки
Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Биатлон
Олимпийская чемпионка: в сборной России происходит какая-то ерунда
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о происходящем в женской сборной России по биатлону, передает RT.
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные модели Chevrolet
Chevrolet ушел с российского рынка в 2015 году, оставив в продаже только внедорожники Tahoe и Niva, кроссоверы Traverse и спорткар Camaro.
Общество
Майор Минобороны получил взятку за скафандр для МКС
В законную силу вступил обвинительный приговор в отношении майора Минобороны Александра Кузьмина по делу о получении взятки за согласование испытаний и приемки скафандра "Орлан-МКС", который после должен был быть доставлен на Международную космическую станцию (МКС), передает "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался успехами детей на лыжах
Юморист рассказал, что дети впервые в своей жизни встали на горные лыжи. Он показал, что брат и сестра делают большие успехи в этом деле.
Политика
Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal
Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Политика
FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег
Британская газета Financial Times опубликовала на своем сайте письмо российского миллиардера Олега Дерипаски, в котором он опровергает утверждения из статьи об отмывании денег.
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
Депутат Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение нижней палаты, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Армия и оружие
Су-35 против F-15EX: российский истребитель сравнили с американским
Политика
Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации
Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.