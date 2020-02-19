Экономика
УтроNewsРФ сократила вложения в госбумаги США на 1,5 млрд долларов
В период с августа по ноябрь 2019 года РФ увеличила инвестиции в госдолг США до 11,491 миллиардов долларов. Тогда как годом ранее весной объем дотаций в экономику Америки был сокращен до 14,9 миллиардов долларов. Япония остается самым крупным держателем американского государственного долга.
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Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Автоспорт
Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Наука
Обнаружены еще доказательства влияния кишечника на болезнь Паркинсона
Некоторые группы ученых уверены, что причины возникновения болезни Паркинсона кроются как раз в кишечнике, где накапливаются белки альфа-синуклеина.
Политика
В Кремле анализируют решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти занимаются изучением вердикта суда Гааги, в соответствии с которым Москву обязали выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа — российской нефтяной компании, существовавшей с 1993 по 2007 год.
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Авто
На тестах замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway
На тестах был замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах
Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
Здоровье
Перечислены полезные свойства картофеля
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на газету La Vanguardia, вопреки широко распространённому мнению об отсутствии пользы при употреблении картофельных блюд, учёные из Университета штата Пенсильвании взялись доказать обратное.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына
18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин
Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Музыка
Названы победители премии Brit Awards
Торжественная церемония вручения Brit Awards состоялась вечером 18 февраля в лондонском зале O2 Arena.
Происшествия
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области
С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.
Происшествия
Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков
Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Общество
Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Общество
Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева
Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Политика
Помпео осудил выдворение Китаем трех журналистов Wall Street Journal
США осуждают выдворение Китаем трех журналистов американского издания Wall Street Journal из-за их статьи о коронавирусе, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Общество
Британия утвердила новые правила трудовой миграции
Новые правила трудовой миграции утвердило правительство Великобритании, передает ОТР.
Политика
В США прокомментировали обращение Венесуэлы в Гаагский суд
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение властей Венесуэлы в Гаагский суд.
Биатлон
Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год
Сын пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, за компьютером, папа работает.
Общество
Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ
Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Технологии
Alphabet отказался от проекта «энергетического змея» Makani
Alphabet Inc. отказался от реализации проекта «энергетического змея» Makani Power.