В новую систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер", первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Новая РЛС способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях в 2 тыс. км от западных и южных границ России.

с чего всё началось

Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. «В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям», — сообщили в ведомстве.

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

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