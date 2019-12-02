Армия и оружие
ИзвестияРФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. «В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям», — сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
В новую систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер", первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Новая РЛС способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях в 2 тыс. км от западных и южных границ России.ТАСС16:40
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Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России к концу 2019 года
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