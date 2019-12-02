Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. «В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям», — сообщили в ведомстве.

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

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