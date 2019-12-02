Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. «В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям», — сообщили в ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать240

Подробнее о событии

Россия создаст на границе сплошное радиолокационное поле для обнаружения крылатых ракет и авиации

Эхо Москвы00:15

Россия создаст радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

РИА Новостивчера в 19:59

Обнаруживающее вражескую авиацию сплошное радиолокационное поле появится на границе РФ

Газета.Ruвчера в 16:45

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомостивчера в 16:59

Минобороны заявило о создании радиолокационного поля вокруг России

РБКвчера в 17:59

Россия создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Коммерсантъвчера в 16:43

Какими возможностями обладает новейшая радиолокационная станция «Контейнер»

RT на русскомвчера в 17:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

Телеканал 360° вчера в 03:09
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru вчера в 13:46
Экономика

Зарубежным компаниям оказалось нелегко заплатить «налог на Google»

Отмечается, что «налог на Google» является единственным в России, который зарубежные компании должны платить напрямую.
REGNUM 02:24
Общество

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК 00:00
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости вчера в 05:56
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 06:39
Фигурное катание

Загитова претендует на звание самого ценного фигуриста сезона

АиФ Удмуртия 00:24
Политика

Украина претендует на «пару областей России»

По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Российская газета 01:20
Армия и оружие

Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т

Министерству обороны поставили первый военно-транспортный Ми-38Т, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
РИА Новости 02:04
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу

Фото: РИА "Новости" / Алексей Даничев Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РЕН ТВ вчера в 13:03
Общество

На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок

ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
ТАСС вчера в 23:29
Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
РБК 02:24
Транспорт

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

РБК 01:16
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» обратилась в полицию из-за угроз в адрес сына

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина написала заявление в московскую полицию из-за угроз, поступивших в адрес ее сына.
РИА Новости вчера в 19:06
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной.
Страна Советов on-line вчера в 08:23
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Авто

Серийное производство кроссовера Genesis GV80 стартует 2 декабря

Согласно появившейся в распоряжении издания speedme.ru информации, кроссовер GV80 встанет на конвейер 2 декабря, а поставки клиентам в Южной Корее начнутся в начале следующего года после его дебюта в конце декабря.
SpeedMe 29 ноября в 07:06
Происшествия

В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны

Миасский городской суд огласил приговор посреднику в передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий ОПК чиновнику Министерства обороны РФ.
Российская газета 01:37
Экономика

Для признания расходов в чеке ККТ необходимы наименование и ИНН покупателя

Идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании предъявляемой им доверенности на совершение расчетов от имени организации.
Гарант 01:38
Политика

Премьер-министр Мальты объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Мальты уйдет в отставку в январе 2020 года. Об этом он объявил накануне в телеобращении к нации.
Вести.Ru вчера в 22:13
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

РИА Новости вчера в 23:55
Политика

В США объяснили участие Горбачева в рекламе пиццы

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в 1997 году снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut из-за отсутствия денег.
ТК Звезда вчера в 18:47
Футбол

Коутиньо заявил о желании остаться в «Баварии»

Полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды из "Барселоны", заявил, что хотел бы остаться в немецкой команде на постоянной основе.
ProstoProSport 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное