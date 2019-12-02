Армия и оружие
ИзвестияРФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. «В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям», — сообщили в ведомстве.
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Обнаруживающее вражескую авиацию сплошное радиолокационное поле появится на границе РФ
Газета.Ruвчера в 16:45
Какими возможностями обладает новейшая радиолокационная станция «Контейнер»
RT на русскомвчера в 17:27
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