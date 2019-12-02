Армия и оружие

ВедомостиВедомостиМинобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Минобороны сообщило о создании вокруг границ России сплошного радиолокационного поля. Заявление ведомства цитируют агентства «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости».
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Россия создаст радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

РИА Новости19:59

Россия создаст сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет

Вести.Ru18:01

Россия создаст сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям

Коммерсантъ16:43

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости16:59

Обнаруживающее вражескую авиацию сплошное радиолокационное поле появится на границе РФ

Газета.Ru16:45

Минобороны заявило о создании радиолокационного поля вокруг России

РБК17:59

Какими возможностями обладает новейшая радиолокационная станция «Контейнер»

RT на русском17:27
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Происшествия

Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье

ТВ Центр 05:09
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru вчера в 18:20
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru 11:37
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости 18:03
Шоу-бизнес

Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Известия 15:15
Происшествия

Число погибших в ДТП в Зейском районе Приамурья увеличилось

Трагедия произошла утро в понедельник, 2 декабря, на автомобильной трассе в Зейском районе Приамурья.
REGNUM 22:34
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Известия 15:22
Политика

Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Вести.Ru 05:27
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru 16:43
Гаджеты

Производство iPhone SE2 запустят в декабре

В сети неоднократно появлялись слухи относительно потенциально популярного смартфона – iPhone SE 2. На этот раз инсайдер из Поднебесной поделился своей информацией относительно этого девайса.
The GEEK вчера в 07:38
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости 18:21
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости 05:47
Футбол

Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 14:01
Происшествия

Беременная женщина выжила в ДТП с автобусом — с ребёнком всё в порядке

Беременная женщина выжила в упавшем с моста автобусе в Сретенском районе Забайкальского края, ребёнка удалось сохранить, рассказал 2 декабря журналистам супруг женщины Александр Чернявский.
Чита.Ру 22:58
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Единоборства

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка

После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
ТВК вчера в 02:16
Футбол

Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Чемпионат 16:16
Космос

Пылевые бури выкачивают воду с Марса

29.11.19 Над поверхностью Марса периодически поднимаются пылевые башни.
Портал Поиск 29 ноября в 06:27
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Биатлон

Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Говорит Москва 08:16
Происшествия

Мама из Братска записала видео с ищущим диагноз в Сети врачом скорой

News.ru 10:58
Общество

На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок

ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
ТАСС 23:29
Армия и оружие

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
РИА Новости 19:37
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Происшествия

По факту гибели школьников в Сураже возбудили уголовное дело

По предварительным данным, подростки провалились под неокрепший лед. По факту гибели СУСК РФ по Брянской области возбудил уголовное дело.
Наш Брянск.Ru 22:55
Общество

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Известия 18:41
Политика

Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане

Члены экипажа самолета президента России Владимира Путина рассказали о том, как прошла посадка борта в сильнейшем тумане в Бишкеке.
Lenta.ru 17:22
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Авто

В России «потерялись» налоги с четверти роскошных автомобилей

Если в 2017-м на налоговом учёте стояло 2927 роскошных машины, то в 2018-м уже 2162 экземпляра, то есть на 26,5%. Если же взять машины, стоимость которых более 3 млн рублей, то их количество в период с 2015 по 2018 году удвоилось, а вот налогов с них собрали на 33% меньше.
За рулем Кубань 29 ноября в 15:33
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