Минобороны сообщило о создании вокруг границ России сплошного радиолокационного поля. Заявление ведомства цитируют агентства «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости».

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

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