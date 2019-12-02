Армия и оружие
ВедомостиМинобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России
Минобороны сообщило о создании вокруг границ России сплошного радиолокационного поля. Заявление ведомства цитируют агентства «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости».
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Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Происшествия
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Шоу-бизнес
Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну
Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Зейском районе Приамурья увеличилось
Трагедия произошла утро в понедельник, 2 декабря, на автомобильной трассе в Зейском районе Приамурья.
Политика
Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Гаджеты
Производство iPhone SE2 запустят в декабре
В сети неоднократно появлялись слухи относительно потенциально популярного смартфона – iPhone SE 2. На этот раз инсайдер из Поднебесной поделился своей информацией относительно этого девайса.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Футбол
Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
Происшествия
Беременная женщина выжила в ДТП с автобусом — с ребёнком всё в порядке
Беременная женщина выжила в упавшем с моста автобусе в Сретенском районе Забайкальского края, ребёнка удалось сохранить, рассказал 2 декабря журналистам супруг женщины Александр Чернявский.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Футбол
Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами
Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Космос
Пылевые бури выкачивают воду с Марса
29.11.19 Над поверхностью Марса периодически поднимаются пылевые башни.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Общество
На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок
ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
Армия и оружие
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Происшествия
По факту гибели школьников в Сураже возбудили уголовное дело
По предварительным данным, подростки провалились под неокрепший лед. По факту гибели СУСК РФ по Брянской области возбудил уголовное дело.
Общество
Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат
В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Политика
Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане
Члены экипажа самолета президента России Владимира Путина рассказали о том, как прошла посадка борта в сильнейшем тумане в Бишкеке.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Авто
В России «потерялись» налоги с четверти роскошных автомобилей
Если в 2017-м на налоговом учёте стояло 2927 роскошных машины, то в 2018-м уже 2162 экземпляра, то есть на 26,5%. Если же взять машины, стоимость которых более 3 млн рублей, то их количество в период с 2015 по 2018 году удвоилось, а вот налогов с них собрали на 33% меньше.