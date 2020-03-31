Экономика

News.ruNews.ruРФ учредила компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322,7 млрд

По данным СПАРК, уставной капитал компании составляет 322,7 млрд рублей, передаёт ТАСС. Как ранее писал NEWS.ru, ЛУКОЙЛ и «Газпром» ведут работу по созданию совместного предприятия.
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с чего всё началось

РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»

Российская Федерация в лице Росимущества учредила компанию "Росзарубежнефть", следует из данных ЕГРЮЛ.
Интерфаксвчера в 15:58

Подробнее о событии

Росимущество учредило компанию «Росзарубежнефть» с капиталом 323 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 18:07

Росимущество учредило «Росзарубежнефть» с капиталом почти в 323 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:37

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322,7 млрд рублей

ТАССвчера в 16:15

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Вести.Ruвчера в 17:09

Власти РФ учредили компанию «Росзарубежнефть»

Московский Комсомолецвчера в 16:32

Россия в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы учредила новую нефтекомпанию

РБКвчера в 17:20

РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»

Интерфаксвчера в 15:58
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Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Lenta.ru вчера в 19:05
Общество

Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят из-за коронавируса

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в свете пандемии COVID-19 приняла решение запретить вывоз из ЕАЭС ряда продуктов, в том числе гречки, ржи, риса, семян подсолнечника, до 30 июня, говорится в сообщении комиссии.
РИА Новости 15:45
Общество

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском 17:51
Общество

Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Metaratings 05:33
Транспорт

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения самоизоляции

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении 33-летней женщины и 37-летнего мужчины, которые контактировали с зараженными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург 14:43
Общество

Особый режим самоизоляции вводят в Омске с 1 апреля

В Омске и Омской области с 1 апреля вводят особый режим самоизоляции, как в Москве.
Пишет Омск 13:06
Кино

Премьеры «Морбиуса» и новых «Охотников за привидениями» перенесены

Релиз кинокомикса «Морбиус» состоится 19 марта 2021 года, а продолжение «Охотников за привидениями» 5 марта того же года.
Культуромания 06:25
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 17:51
Космос

Ученые выяснили, что сформировало Солнечную систему

Количество тяжелых элементов в солнечной системе позволяет предположить, что они образовались в результате слияния нейтронных звезд, поскольку взрыв сверхновой мог бы дать больше материала.
Популярная механика 28 марта в 00:00
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

В Карелии ввели режим самоизоляции жителей

С 1 апреля в Карелии, где отсутствуют выявленные случаи заражения коронавирусом, будет введен режим всеобщей самоизоляции населения.
Газета.Ru 11:51
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 04:18
Шоу-бизнес

Опубликована фотография голого Джигана в наручниках

В очередной раз Джиган всех удивил, на этот раз опубликовав фотоснимок себя голого, идущего в наручниках.
ИнфоСМИ 06:11
Здоровье

Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии

Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
REGNUM 06:01
Интернет

В WhatsApp начали исчезать старые сообщения

В бета-версии приложения WhatsApp для ОС Android начали тестировать функцию автоматического удаления старых сообщений.
UfaTime.ru 16:03
Политика

Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций

Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.
REGNUM 04:25
Армия и оружие

В США опасаются распространения противоспутникового оружия

В США опасаются, что не только Россия и Китай смогут применять свои разработки, чтобы противостоять Вашингтону в космосе, но и другие страны способны мешать работе американских спутников, тем более что для этого можно использовать сравнительно недорогие технологии.
Газета.Ru 11:18
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Происшествия

Дом Эшли Коула ограбили, экс-футболиста «Челси» привязали к стулу

По информации The Sun, в дом экс-футболиста через задние двери ворвались люди в балаклавах и камуфляжной форме.
Sport24.ru 16:35
Политика

Медведчук призвал власти Украины отказаться от блокады Донбасса и санкций против России

Отказ от блокады Донбасса и санкций против России позволит Украине получить дополнительные доходы и преодолеть экономические последствия карантинных мер с меньшими потерями.
ТАСС 16:37
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.
РБК 17:00
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Шоу-бизнес

32-летняя звезда «Дома-2» Элла Суханова вышла замуж во второй раз

Звезда "Дома-2" Элла Суханова вышла замуж во второй раз Напомним, что Элла Суханова состояла в браке с участником "Дома-2" Игорем Трегубенко.
Вокруг ТВ 07:23
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
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