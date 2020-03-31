Экономика
News.ruРФ учредила компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322,7 млрд
По данным СПАРК, уставной капитал компании составляет 322,7 млрд рублей, передаёт ТАСС. Как ранее писал NEWS.ru, ЛУКОЙЛ и «Газпром» ведут работу по созданию совместного предприятия.
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с чего всё началось
Российская Федерация в лице Росимущества учредила компанию "Росзарубежнефть", следует из данных ЕГРЮЛ.Интерфаксвчера в 15:58
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Росимущество учредило компанию «Росзарубежнефть» с капиталом 323 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 18:07
РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»
Интерфаксвчера в 15:58
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Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Общество
Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят из-за коронавируса
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в свете пандемии COVID-19 приняла решение запретить вывоз из ЕАЭС ряда продуктов, в том числе гречки, ржи, риса, семян подсолнечника, до 30 июня, говорится в сообщении комиссии.
Общество
В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
Общество
Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Происшествия
В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения самоизоляции
Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении 33-летней женщины и 37-летнего мужчины, которые контактировали с зараженными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
Общество
Особый режим самоизоляции вводят в Омске с 1 апреля
В Омске и Омской области с 1 апреля вводят особый режим самоизоляции, как в Москве.
Кино
Премьеры «Морбиуса» и новых «Охотников за привидениями» перенесены
Релиз кинокомикса «Морбиус» состоится 19 марта 2021 года, а продолжение «Охотников за привидениями» 5 марта того же года.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Космос
Ученые выяснили, что сформировало Солнечную систему
Количество тяжелых элементов в солнечной системе позволяет предположить, что они образовались в результате слияния нейтронных звезд, поскольку взрыв сверхновой мог бы дать больше материала.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
В Карелии ввели режим самоизоляции жителей
С 1 апреля в Карелии, где отсутствуют выявленные случаи заражения коронавирусом, будет введен режим всеобщей самоизоляции населения.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Шоу-бизнес
Опубликована фотография голого Джигана в наручниках
В очередной раз Джиган всех удивил, на этот раз опубликовав фотоснимок себя голого, идущего в наручниках.
Здоровье
Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии
Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
Интернет
В WhatsApp начали исчезать старые сообщения
В бета-версии приложения WhatsApp для ОС Android начали тестировать функцию автоматического удаления старых сообщений.
Политика
Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций
Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.
Армия и оружие
В США опасаются распространения противоспутникового оружия
В США опасаются, что не только Россия и Китай смогут применять свои разработки, чтобы противостоять Вашингтону в космосе, но и другие страны способны мешать работе американских спутников, тем более что для этого можно использовать сравнительно недорогие технологии.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Происшествия
Дом Эшли Коула ограбили, экс-футболиста «Челси» привязали к стулу
По информации The Sun, в дом экс-футболиста через задние двери ворвались люди в балаклавах и камуфляжной форме.
Политика
Медведчук призвал власти Украины отказаться от блокады Донбасса и санкций против России
Отказ от блокады Донбасса и санкций против России позволит Украине получить дополнительные доходы и преодолеть экономические последствия карантинных мер с меньшими потерями.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Шоу-бизнес
32-летняя звезда «Дома-2» Элла Суханова вышла замуж во второй раз
Звезда "Дома-2" Элла Суханова вышла замуж во второй раз Напомним, что Элла Суханова состояла в браке с участником "Дома-2" Игорем Трегубенко.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.