Российская Федерация в лице Росимущества учредила компанию "Росзарубежнефть", следует из данных ЕГРЮЛ.

с чего всё началось

По данным СПАРК, уставной капитал компании составляет 322,7 млрд рублей, передаёт ТАСС. Как ранее писал NEWS.ru, ЛУКОЙЛ и «Газпром» ведут работу по созданию совместного предприятия.

Общество Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят из-за коронавируса Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в свете пандемии COVID-19 приняла решение запретить вывоз из ЕАЭС ряда продуктов, в том числе гречки, ржи, риса, семян подсолнечника, до 30 июня, говорится в сообщении комиссии.

Транспорт В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Происшествия В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения самоизоляции Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении 33-летней женщины и 37-летнего мужчины, которые контактировали с зараженными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.

Общество В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Космос Ученые выяснили, что сформировало Солнечную систему Количество тяжелых элементов в солнечной системе позволяет предположить, что они образовались в результате слияния нейтронных звезд, поскольку взрыв сверхновой мог бы дать больше материала.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Общество В Карелии ввели режим самоизоляции жителей С 1 апреля в Карелии, где отсутствуют выявленные случаи заражения коронавирусом, будет введен режим всеобщей самоизоляции населения.

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Здоровье Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».

Интернет В WhatsApp начали исчезать старые сообщения В бета-версии приложения WhatsApp для ОС Android начали тестировать функцию автоматического удаления старых сообщений.

Политика Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.

Армия и оружие В США опасаются распространения противоспутникового оружия В США опасаются, что не только Россия и Китай смогут применять свои разработки, чтобы противостоять Вашингтону в космосе, но и другие страны способны мешать работе американских спутников, тем более что для этого можно использовать сравнительно недорогие технологии.

Шоу-бизнес Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.

Политика Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.