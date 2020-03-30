АО зарегистрировано в Москве 28 марта - в день, когда правительство РФ объявило о приобретении у "Роснефти" активов в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК.

с чего всё началось

Компания зарегистрирована в Москве 28 марта - в этот день стало известно, что «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов. Держателем реестра акционеров «Росзарубежнефти» является ООО «Реестр-РН», которое также является держателем реестра акционеров «Роснефти».

РФ учредила новую нефтекомпанию в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы

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