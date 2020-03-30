Экономика
Новые ИзвестияРФ учредила новую нефтекомпанию в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы
Компания зарегистрирована в Москве 28 марта - в этот день стало известно, что «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов. Держателем реестра акционеров «Росзарубежнефти» является ООО «Реестр-РН», которое также является держателем реестра акционеров «Роснефти».
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с чего всё началось
АО зарегистрировано в Москве 28 марта - в день, когда правительство РФ объявило о приобретении у "Роснефти" активов в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК.Интерфаксвчера в 15:58
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Росимущество учредило компанию «Росзарубежнефть» с капиталом 323 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 18:07
РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»
Интерфаксвчера в 15:58
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Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
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Весенний призыв в России начнется 1 апреля
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Общество
В Нижегородской области введен режим полной самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции введен на территории Нижегородской области.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
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Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
В разгар эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов попросил освободить его от занимаемой должности.