Россия увеличила производство сжиженного природного газа в январе-апреле 2020 года на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,9 миллиона тонн, говорится в сообщении Росстата.

РФ увеличила производство СПГ в январе-апреле на 11,1%, до 10,9 млн тонн - Росстат

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