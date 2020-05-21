Экономика
ПРАЙМРФ увеличила производство СПГ в январе-апреле на 11,1%, до 10,9 млн тонн - Росстат
Россия увеличила производство сжиженного природного газа в январе-апреле 2020 года на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,9 миллиона тонн, говорится в сообщении Росстата.
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Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском 07:33
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи
На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.
Popcornnews.ru 11:20
Армия и оружие
Эксперты нашли у ракеты «Булава» преимущество над аналогом США
Отклонение от цели в 50% запусков R-30 составляло до 350 метров, что давало преимущество аналогу из США — Трайдент II, которая и летит дальше, и бьёт точнее.
HotGeo 07:08
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Кино
Netflix отредактировал «Назад в будущее 2» и вызвал гнев фанатов
Потоковый сервис Netflix выпустил отредактированную версию знаменитого фантастического фильма "Назад в будущее 2", что вызвало гнев поклонников культовой классики.
Kinonews.ru 04:25
Экономика
Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году
Минэкономразвития ждет восстановления экспорта до докризисного уровня только в 2023 г. По прогнозу министерства, в 2020 г. экспорт сократится более, чем в полтора раза — с $419 до $268 млрд.
Ведомости 16:16
Наука
Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости 10:04
Общество
Депздрав опроверг планы изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, который работает при Депздраве Москвы, писала, что столичные власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19.
RT на русском 07:05
Авто
Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию
Новинка во многом похожа на концепт седана Type S, показ которого состоялся в 2019 году.
Letnews.ru 03:43
Происшествия
В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду
Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.
РИА Новости 15:15
Политика
Трамп заявил о планах провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде
Президент США Дональд Трамп собирается провести встречу лидеров "большой семерки" в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса.
Газета.Ru 10:45
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня вчера в 02:35
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Армия и оружие
Шойгу увидел наибольшую угрозу безопасности России на Западе
Западное направление представляет сейчас наибольшую угрозу для безопасности России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Коммерсантъ вчера в 10:32
Политика
НАТО созывает экстренное заседание из-за выхода США из ДОН
Совет НАТО проведет экстренное заседание на уровне послов 22 мая в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
ФАН 17:11
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве
В условиях снижения заболеваемости коронавирусом в Москве можно продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг.
Интерфакс 12:36
Космос
Возле Юпитера обнаружен астероид с хвостом
Если в 2019 году астероид LD2 столкнулся с другим космическим объектом, то при ударе лед под его поверхностью мог обнажится, что позволило бы астероиду извергать газ.
Популярная механика 10:04
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве 9-месячного сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного ребёнка из-за его болезни, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
RT на русском 02:54
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
Гаджеты
У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение
Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com вчера в 22:57
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Культура
Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»
Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня вчера в 05:12
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Шоу-бизнес
Горячее фото Ким Кардашьян в белом бикини собрало 2 млн лайков
Всего за несколько часов фотография набрала более 2 млн лайков и множество комментариев.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Кино
Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой
Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину "Лед" за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело вчера в 11:53