Финансы
BFM.ruРФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $10,075 млрд. Это следует из опубликованных в понедельник материалов Минфина США, передает ТАСС. На долю долгосрочных облигаций пришлось $3,066 млрд, а краткосрочных — $7,009 млрд.
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
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В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
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Замглавы ФСИН подал в отставку после запрета давать комментарии СМИ
СМИ сообщают, что заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку после запрета давать устные комментарии журналистам.
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Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
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Как ученый решил превратиться в киборга: союз машины и плоти
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