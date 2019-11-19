Финансы
BFM.ruРФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $10,075 млрд. Это следует из опубликованных в понедельник материалов Минфина США, передает ТАСС. На долю долгосрочных облигаций пришлось $3,066 млрд, а краткосрочных — $7,009 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:39, Ашберн
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Общество
В российском регионе сделали 31 декабря выходным днем ради чиновниц
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря.
Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Политика
В Киеве рассказали, чем Зеленский хуже Порошенко
Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, чем Владимир Зеленский хуже Петра Порошенко на посту президента.
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
Космос
В конце ноября уральцы смогут увидеть в небе МКС и спутники Илона Маска: рассказываем как
МКС — В конце ноября и начале декабря по вечерам сразу после захода Солнца строго по расписанию в юго-западной части неба можно будет увидеть Международную космическую станцию, — сообщил инженер.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Армия и оружие
Боги войны: в России отмечают День ракетных войск и артиллерии
Во вторник, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии.
Политика
Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Экономика
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Министры финансов Евросоюза выпустили совместное заявление, согласно которому ЕС должен прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Хоккей
Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Космос
В NASA оценили стоимость доставки к МКС кораблями от Boeing и SpaceX
Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA посчитали, что доставка астронавтов к Международной космической станции космическими кораблями компании Boeing обойдётся на 60% дороже, чем при использовании кораблей SpaceX.
Футбол
Катарские бизнесмены хотят купить «Лидс»
Компания Qatar Sports Investments (QSI) планирует приобрести английский клуб «Лидс».
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Как выясняется, модель следующего поколения уже фактически готова и ее фотографии показали дилерам бренда в России.
Происшествия
В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
Происшествия
В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар
Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.
Происшествия
В Красноярском крае пропала девушка на иномарке
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 29-летней женщины в Красноярском крае.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали в Москве.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Наука
Физики получили пластичное стекло
Множество веществ может формировать материалы с такой структурой, но наиболее распространенным вариантом являются стекла на основе оксида кремния.
Происшествия
В инфекционной больнице медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Происшествия
В Красноярске из офиса похитили почти 6 кг золота
В Красноярске полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из сейфа в одном из офисов в центре города 5,9 кг золота.
Общество
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Общество
В США бывший бойфренд Бутиной признал вину в мошенничестве
Политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, как утверждают американские СМИ, был бойфрендом россиянки Марии Бутиной, признал вину в причастности к мошенническим действиям.
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".