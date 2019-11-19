Экономика
BFM.ruРФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов. Это следует из опубликованных в понедельник материалов Минфина США, передает ТАСС. На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,066 млрд долларов, а краткосрочных — 7,009 млрд долларов.
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Общество
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
Игры
Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил возвращение Ротару в РФ
Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица любит российскую публику и приезжает в нашу страну не из-за гонораров, а из-за того, что стала жертвой политики.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Политика
Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Наука
Изучены генетические линии жителей Финляндии
Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что считает неприемлемыми предложения «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа.
Общество
В США бывший бойфренд Бутиной признал вину в мошенничестве
Политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, как утверждают американские СМИ, был бойфрендом россиянки Марии Бутиной, признал вину в причастности к мошенническим действиям.
Армия и оружие
Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии
Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Авто
Какой могла стать ГАЗель Next: показали эскизы
Напомним, серийное производство ГАЗели Next стартовало в апреле 2013 года.
Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Общество
Стали известны самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу
Какие пожелания российские дети отправляют Деду Морозу RT рассказали в пресс-службе главному сказочному персонажу Нового года.
Экономика
Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы
Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
Культура
Комик, который разрушил отношения тысяч пар, приезжает в Россию
Один из тезисов Слосса, убедивший публику, что в одиночестве нет ничего ужасного и лучше быть одним, чем с кем попало, разрушил тысячи пар по всему миру.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин госпитализирован в одну из московских больниц.
Общество
Согласован порядок продажи «красивых номеров»
В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Технологии
Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp
Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Происшествия
В Челябинске горит компрессорный завод
В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Политика
В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе
Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.