Экономика

BFM.ruBFM.ruРФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов. Это следует из опубликованных в понедельник материалов Минфина США, передает ТАСС. На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,066 млрд долларов, а краткосрочных — 7,009 млрд долларов.
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Минфин США сообщил о росте вложений России в американские госбумаги до $10 млрд

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