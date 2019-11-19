Экономика

BFM.ruBFM.ruРФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов. Это следует из опубликованных в понедельник материалов Минфина США, передает ТАСС. На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,066 млрд долларов, а краткосрочных — 7,009 млрд долларов.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Минфин США сообщил о росте вложений России в американские госбумаги до $10 млрд

ТАССвчера в 18:45

Минфин США: Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 19:02

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

РБКвчера в 22:39

Россия увеличила вложения в гособлигации США

Взгляд.рувчера в 20:46

РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

BFM.ruвчера в 18:40

Минфин США сообщил о росте вложений РФ в американские госбумаги до $10 млрд

Аргументы и Фактывчера в 19:39

Россия увеличила объем вложений в государственные бумаги США на $775 млн

Коммерсантъвчера в 23:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:09
Армия и оружие

В Сирии попытались сжечь российский патруль

Свободная Пресса вчера в 13:11
Происшествия

Охранника поместили под стражу после стрельбы в колледже Благовещенска

Известия вчера в 20:20
Политика

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита в «нормандском формате»

В Кремле не склонны ни завышать, ни занижать ожидания от саммита в "нормандском формате", считают это очень важной, долгожданной встречей и надеются, что подготовка к нему возымеет результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:12
Футбол

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Чемпионат вчера в 16:15
Экономика

Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
ТАСС вчера в 05:41
Кино

Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России

Российская газета вчера в 04:10
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Армия и оружие

Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».
REGNUM вчера в 22:42
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Гаджеты

Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei

Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi.
Реальное время вчера в 19:32
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Игры

Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года

Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Vevby.ru вчера в 03:22
Гаджеты

Дешевые смартфоны на Android назвали опасными

Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.
Российская газета вчера в 09:17
Политика

Европейский суд вынесет решение о новой судебной системе Польши

Европейский суд в Люксембурге, высшая судебная инстанция ЕС, решения которой не могут быть обжалованы, 19 ноября должна вынести решение о законности нового способа формирования дисциплинарной палаты верховного суда (ВС) Польши.
Газета.Ru 00:05
Происшествия

В Челябинске горит котельная около компрессорного завода

Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
ТАСС вчера в 23:23
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 16 ноября в 11:32
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском вчера в 09:19
Армия и оружие

Армия Сирии вернула контроль над второй по мощности ГЭС в стране

Правительственные силы Сирии взяли под свой контроль вторую по мощности гидроэлектростанцию в стране.
Life.ru 17 ноября в 23:32
Хоккей

Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Газета.Ru вчера в 22:22
Экономика

Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года

Как считали Институт Гайдара рассчитывает индекс оптимизма российской промышленности ежемесячно на основе опроса предпринимателей.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Происшествия

Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии

Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Российская газета вчера в 21:33
Футбол

Дзюба планирует забить семь голов в ворота Сан-Марино

В случае, если Дзюба все-таки забьет семь мячей, он станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.
ODDS.ru вчера в 10:25
Армия и оружие

Вот теперь Америка точно должна лопнуть от злости

Фото: doddis77 / Shutterstock.com Иными словами, Трамп продал саудовцам, по сути, от мёртвого осла уши в обмен, как считают эксперты, на обещание такой же поддержки со стороны США, которой пользовался королевский дом при предыдущем режиме в Вашингтоне.
Царьград 17 ноября в 11:36
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru 17 ноября в 18:02
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил возвращение Ротару в РФ

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица любит российскую публику и приезжает в нашу страну не из-за гонораров, а из-за того, что стала жертвой политики.
Накануне.Ru вчера в 17:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное