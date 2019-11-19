Финансы

BFM.ruBFM.ruРФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $10,075 млрд. Это следует из опубликованных в понедельник материалов Минфина США, передает ТАСС. На долю долгосрочных облигаций пришлось $3,066 млрд, а краткосрочных — $7,009 млрд.
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РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

BFM.ru18:40

Минфин США: Россия увеличила вложения в американские госбумаги

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Минфин США сообщил о росте вложений РФ в американские госбумаги до $10 млрд

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ПРАЙМ18:15

Япония продала рекордный объем госдолга США

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Осипов – про экономику Забайкалья в 2018 году: Наблюдалось снижение оборота по большинству отраслей

Осипов отметил снижение оборота по большинству из отраслей и снижение реальных доходов забайкальцев.
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Эксперт сообщил о долговом истощении украинского бюджета

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США продлили лицензию Huawei ещё на 90 дней

Администрация президента США в понедельник, как и ожидалось, выпустила новое 90-дневное продление лицензии, позволяющее американским компаниям продолжать вести дела с китайской Huawei Technologies, которая занесена в санкционный список.
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Сборная Дании вышла на Евро-2020, где сыграет с командой России

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Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
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В России в 2019 году в полтора раза увеличилось число персональных банкротств, говорят данные проекта ОНФ "за права заемщиков".
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В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
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Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

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Проект «Бережливая поликлиника» был запущен Минздравом в ноябре 2016 года.
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Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
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