Экономика
ИнтерфаксРФ в 2019 году собрала 120 млн тонн зерна
Россия в 2019 году, по предварительным данным, собрала 120 млн тонн зерна, сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на конференции "Агрохолдинги России - 2019" в пятницу в Москве. Рост сельхозпроизводства в этом году составит 2%, сообщила Фастова.
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Политика
В Китае ввели ответные ограничения для дипломатов США
«Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — заявила официальный представитель МИД КНР и добавила, что данные меры вводятся в качестве ответа на введенные в октябре текущего года госдепом США ограничения для китайских дипломатов.
Общество
Запашный объяснил свой призыв «крошить» фанатов за мат
Известный дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал свой призыв "крошить" футбольных болельщиков за мат на стадионе, передает "Спорт-Экспресс".
Политика
Комиссия СЕ: ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях делегации РФ из-за выборов в Крыму
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) считает, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не обязана отказывать в полномочиях российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Серпухове
По предварительным данным, в результате аварии пострадало пять человек.
Происшествия
Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа
Журналиста и муниципального депутата Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за участие в несанкционированном шествии 31 августа.
Футбол
Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты
Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Политика
Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.
Политика
Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один
Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Армия и оружие
Глава ДНР прокомментировал перспективы встречи в «нормандском формате»
В преддверии встречи «нормандской четверки» Федеральное агентство новостей поговорило с главой ДНР Денисом Пушилиным и обсудило итоги прошедшего года, а также перспективы переговоров.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Гаджеты
Sharp представила первый в мире смартфон с дисплеем 240 Гц
Ожидается, что в начале следующего года Sharp Aquos Zero 2 поступит в продажу.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Общество
Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию
Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» будет запущен с Байконура к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" будет запущена к Международной космической станции в пятницу в 12:34 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.
Общество
«Мы разучились любить»: что сказал Егор Жуков в своем последнем слове
Армия и оружие
Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии
Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Спорт
В Британии призвали отстранить всех российских спортсменов
Комиссия Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить всех российских спортсменов от соревнований.
Шоу-бизнес