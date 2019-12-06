Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРФ в 2019 году собрала 120 млн тонн зерна

Россия в 2019 году, по предварительным данным, собрала 120 млн тонн зерна, сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на конференции "Агрохолдинги России - 2019" в пятницу в Москве. Рост сельхозпроизводства в этом году составит 2%, сообщила Фастова.
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