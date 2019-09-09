Экономика
ПРАЙМРФ в I полугодии увеличила выпуск золота на 11,4%
Предприятия России по итогам первого полугодия 2019 года произвели 142,223 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 11,4% больше, чем в аналогичный период 2018 года, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.
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РФ увеличила выпуск золота в янв-июне на 11,4% - Союз золотопромышленников
Вестник золотопромышленникавчера в 07:06
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:39, Вашингтон
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