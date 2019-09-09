Экономика
ПРАЙМРФ в I полугодии увеличила выпуск золота на 11,4%
Предприятия России по итогам первого полугодия 2019 года произвели 142,223 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 11,4% больше, чем в аналогичный период 2018 года, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.
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РФ увеличила выпуск золота в янв-июне на 11,4% - Союз золотопромышленников
Вестник золотопромышленникавчера в 07:06
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
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Коммерсантъ 04:47
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Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
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BFM.ru 03:45
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Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
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РБК 01:30
Общество
Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату
Чуть менее половины опрошенных россиян готовы получать зарплату в конверте, свидетельствует опрос портала Superjob, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:03
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости вчера в 06:49
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В Приморье приняли пятилетнюю программу развития паллиативной помощи
Власти Приморья утвердили программу развития паллиативной помощи на ближайшие пять лет, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 03:32
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У России не осталось чистого госдолга
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Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
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Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
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Коммерсантъ вчера в 02:52
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Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
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Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали
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Экономика
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REGNUM 01:05
Политика
На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
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Армия и оружие
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Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
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В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений
В Таиланде около 32 северных и северо-восточных провинций пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями, пишет Bangkok Post.
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