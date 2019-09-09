Экономика

ПРАЙМПРАЙМРФ в I полугодии увеличила выпуск золота на 11,4%

Предприятия России по итогам первого полугодия 2019 года произвели 142,223 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 11,4% больше, чем в аналогичный период 2018 года, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.
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