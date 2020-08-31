Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

РФ в августе экспортировала рекордные 5,6 млн тонн зерна

Россия в августе, по предварительным данным, экспортировала 5,6 млн тонн зерна, что стало рекордом для месячных поставок, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".В источнике
Подробнее о событии
МИР 24

Ростовская область отправила за границу 10 млн тонн сельхозпродукции

МИР 2401:33
Будущее России. Национальные проекты

Россия заняла 80% египетского рынка пшеницы на фоне пандемии и плохого урожая в ЕС

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:44
Интерфакс

РФ в августе экспортировала рекордные 5,6 млн тонн зерна

Интерфаксвчера в 14:29
ИА Красная Весна

Россия заняла рекордные 80% рынка поставок пшеницы в Египет

ИА Красная Веснавчера в 08:36
REGNUM

В России отмечен рекордный объём месячного экспорта зерна

REGNUMвчера в 14:51
The Moscow Post

Закончили с пивом - можно по зерну

The Moscow Postвчера в 04:33
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

Коммерсантъвчера в 17:59

Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.
REGNUMвчера в 12:29
6

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
2K

Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
1,2K

«Сбербанк» назвал среднюю сумму накоплений на образование у россиян

Первые считают необходимым накопить 423,1 тыс. руб, вторые — 526,5 тыс. руб. Больше всех накопить на образование готовы жители Тюмени (725 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (719 тыс. руб.), Челябинска (617 тыс. руб.), Москвы (610 тыс. руб.).
РБК23:00

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
244

В Москве за сутки 1262 пациента излечились от коронавируса

Еще 1262 пациента вылечились от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили от коронавируса более 215 тысяч человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:09
789