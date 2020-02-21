Энергетика
Нефтегазовая вертикальРФ в декабре опередила Саудовскую Аравию по нефтедобыче
По итогам декабря 2019 года Соединенные Штаты остались лидером по производству нефти. Добыча в США составила 12,861 млн баррелей в сутки. На втором месте Россия, сумевшая обогнать Саудовскую Аравию на 16,2%: в РФ, по данным Росстата, производилось 11,243 млн баррелей в день.
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