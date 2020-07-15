Экономика
Вестник золотопромышленникаРФ в янв-июне снизила производство золота на 3,1% - Росстат
РФ в январе-июне 2020 года сократила производство необработанного, или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 3,1%, свидетельствуют данные Росстата.
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Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Армия и оружие
На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты
Согласно источникам, боевые машины задействованы для учений, которые Южный военный округ РФ проводит на своих базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.
ГЛАС.RU вчера в 07:41
Футбол
«Лестер» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
Состоялись два матча 36-го тура АПЛ.
Sport24.ru 14:53
Общество
В Госдуму внесли закон о штрафах за отказ удалять информацию
В Государственную думу внесли законопроект, который вводит штрафы за отказ удалять с сайта запрещенную информацию.
Политсовет 04:57
Армия и оружие
Cumhuriyet (Турция): Москва — золотой ключ в Восточном Средиземноморье (Cumhuriyet)
Поскольку Вашингтон рассматривает этот призыв Эрдогана как ключ, который необходимо использовать для того, чтобы подорвать отношения Турции и России.
ИноСМИ 10:00
Политика
Верховный суд России покидают два зампреда. Одного заменит однокурсница Путина
На фото: Ирина Подносова Василий Нечаев и Олег Свириденко покидают должности заместителей председателя Верховного суда России.
Legal.Report 11:51
Авто
Седан Maserati Ghibli Hybrid получил четыре цилиндра
Продажи седана Maserati Ghibli Hybrid в Европе начнутся осенью 2020 года, чуть позже машины попадут в Китай, минуя США.
Драйв 12:00
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Армия и оружие
Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции
Lenta.ru 12:30
Здоровье
Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса
С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников.
Украина.ру 01:51
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Армия и оружие
Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США
Россия и США могут развернуть споры из-за военной базы Камрань на берегу Южно-Китайского моря.
Что происходит 06:27
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Совместная работа немецких и британских ученых показала, что поддержание нормального уровня железа в крови человека может стать ключевой деталью в увеличении продолжительности жизни и замедлении процесса старения, сообщает РИА Новости.
Амур.инфо 10:58
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
Piter.tv 03:41
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro 12:49
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
Роспотребнадзор оценит ситуацию с коронавирусом в Абхазии
Роспотребнадзор проверит ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Абхазии.
Аргументы недели 07:12
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Культура
Почему сериал «Андреевский флаг» оскорбил калининградцев
«Первый канал» начал показ нового сериала, снятого в Калининградской области. Называется кино «Андреевский флаг».
КП - Калининград вчера в 04:56
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
Общество
Reuters: ФБР расследует взлом аккаунтов знаменитостей в Twitter
Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование массового взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter, который произошел накануне.
Коммерсантъ 13:34
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16