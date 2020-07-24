с чего всё началось

Сегодня мы можем сказать, что это пока только три страны. Почему это три страны? Потому что мы относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории Российской Федерации.

С 1 августа возобновятся авиаперелеты из России в Великобританию, Турцию и Танзанию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания в правительстве. Комментарий размещен на сайте Кабмина.

РФ возобновляет авиаперелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию

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