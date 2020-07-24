Общество
Finam.RuРФ возобновляет авиаперелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновятся авиаперелеты из России в Великобританию, Турцию и Танзанию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания в правительстве. Комментарий размещен на сайте Кабмина.
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Сегодня мы можем сказать, что это пока только три страны. Почему это три страны? Потому что мы относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории Российской Федерации.
— Татьяна Голикова, российский экономистНациональная служба новостей 07:17
с чего всё началось
«Это стало возможным, потому что на протяжении достаточно длительного времени в Российской Федерации снижаются темпы прироста новой коронавирусной инфекции», — сказала она в эфире канала «Россия 24».Известия06:35
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