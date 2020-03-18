Коронавирус
Деловое.ТВРФ вводит временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ
На фоне коронавируса в мире премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на авиарейсы в три страны – Великобританию, США и ОАЭ. Как сообщается на сайте правительства РФ, премьер дал соответствующие поручения Минтрансу и Росавиации.
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Россия ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ из-за коронавируса
Национальная служба новостей06:31
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Найдено лечение наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом
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Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля
В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
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Курс доллара превысил 80 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
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В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.
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МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио
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Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции
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Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Футбол
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Портал Footy Headlines опубликовал изображение выездной формы «Ливерпуля» на следующий сезон.
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Трамп назвал себя президентом военного времени
Глава США Дональд Трамп назвал себя президентом военного времени из-за угрозы коронавируса.
Футбол
Невилл предоставил свою гостиницу для размещения больных коронавирусом
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл подключился к борьбе против распространения коронавируса.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек
По словам вице-премьера, количество заболевших коронавирусом в России возросло до 114.
Общество
Институт Коха предсказывает двухлетнюю пандемию Covid-2019
Глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что пандемия коронавируса Covid-2019 может затянуться на два года.
Финансы
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Российские банки начали закрывать прием вкладов в долларах. 18 марта об этом объявил Райффайзенбанк.
Политика
В Махачкале предложили ликвидировать внутригородские районы
На совещании, прошедшем 17 марта под руководством председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, была озвучена идея неэффективности деления Махачкалы на внутригородские районы.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Общество
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Общество
Австрийский курорт стал предполагаемым очагом коронавируса в Европе
Как сообщает немецкая пресса, европейские туристы могли заразиться коронавирусом во время пребывания на популярном австрийском горнолыжном курорте Ишгль.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.