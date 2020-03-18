На фоне коронавируса в мире премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на авиарейсы в три страны – Великобританию, США и ОАЭ. Как сообщается на сайте правительства РФ, премьер дал соответствующие поручения Минтрансу и Росавиации.

РФ вводит временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Политика ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса «В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.

Политика С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Финансы Курс доллара превысил 80 рублей В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.

Происшествия В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.

Политика Черногория разрешила вывезти россиян на родину Власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.

Общество Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Общество Институт Коха предсказывает двухлетнюю пандемию Covid-2019 Глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что пандемия коронавируса Covid-2019 может затянуться на два года.

Политика В Махачкале предложили ликвидировать внутригородские районы На совещании, прошедшем 17 марта под руководством председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, была озвучена идея неэффективности деления Махачкалы на внутригородские районы.

Политика FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".

Общество Австрийский курорт стал предполагаемым очагом коронавируса в Европе Как сообщает немецкая пресса, европейские туристы могли заразиться коронавирусом во время пребывания на популярном австрийском горнолыжном курорте Ишгль.