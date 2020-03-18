Коронавирус

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На фоне коронавируса в мире премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на авиарейсы в три страны – Великобританию, США и ОАЭ. Как сообщается на сайте правительства РФ, премьер дал соответствующие поручения Минтрансу и Росавиации.
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Россия введет ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ

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