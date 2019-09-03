Экономика
ИнтерфаксРФ выделит 4 млрд руб. на создание запаса запчастей для SSJ-100
Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 4 млрд рублей производителю SSJ-100 на "формирование оборотного склада запасных частей" из не менее чем 700 компонентов, а также внедрение 64 "сервисных бюллетеней".
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Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%
Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.
РБК 05:33
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика
Мутко начал разнос со слов «какой вы на хрен уполномоченный»
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова за препятствование работе по ликвидации последствий наводнения.
Lenta.ru 06:25
Здоровье
Автодорогу Моховая Падь — Белогорье перекроют из-за карантина по АЧС
С 4 сентября и до окончания карантина будет введен полный запрет на движение по дороге Моховая Падь — Белогорье, 31-й километр трассы «Благовещенск – Свободный – Белогорье», сообщает администрация Благовещенска.
АСН24 05:55
Общество
В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно
Российская газета 03:07
Армия и оружие
Вооруженные силы получат более 400 современных вертолетов
Российская газета 05:27
Происшествия
Пассажир ударил стюардессу за просьбу не курить в полете
Известия вчера в 11:38
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Происшествия
Умерла 19-летняя россиянка, утонувшая в турецком бассейне
19-летняя студентка из Москвы, которая впала в кому после купания в бассейне турецкого отеля, умерла.
Вести.Ru 06:51
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Общество
Видео пролета через эпицентр урагана «Дориан» появилось в сети
Фрагмент появился на странице Национального управления океанографии и изучения атмосферы Соединенных штатов в социальных сетях.
Телеканал Санкт-Петербург 06:29
Происшествия
В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка
РИА Новости 04:08
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Футбол
Сборная России тренируется без Черышева и Головина
Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат вчера в 05:17
Политика
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию.
Коммерсантъ 05:24
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Известия 06:30
Экономика
Аграрии Калининграда заявили о критической ситуации с продажей пшеницы
Сколько зерна не могут вывезти из Калининграда В 2019 году в Калининградской области рекордный урожай зерна, который уже превысил внутренние потребности региона, написала в письме глава Калининградского зернового клуба: по данным на 26 августа, в области собрано 430 тыс. т зерна (при внутреннем потреблении 350 тыс. т) и предстоит убрать еще 50% яровой пшеницы.
РБК 00:01
Политика
Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.
Известия 04:54
Происшествия
В Сочи при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
Деловая газета. Юг 02:38
Здоровье
Беглов посетил детский многопрофильный центр имени Раухфуса
Политическая Экспертиза 06:36
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
Российская газета 04:07
Футбол
«Барселона» отказалась быть посмешищем из-за Неймара
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу эмоционально отреагировал на требования, которые выдвигал «Пари Сен-Жермен» во время переговоров о трансфере нападающего Неймара.
Lenta.ru 05:51
Происшествия
СМИ обнаружили на берегу у Нёноксы радиоактивные понтоны
Двина Сегодня 04:16
Политика
В посольство Южной Кореи в Японии пришло письмо с угрозами
В посольство Южной Кореи в Японии пришло письмо с пулей и угрозами, передает японская газета Asahi.
Росбалт вчера в 23:40