Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРФ выделит 4 млрд руб. на создание запаса запчастей для SSJ-100

Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 4 млрд рублей производителю SSJ-100 на "формирование оборотного склада запасных частей" из не менее чем 700 компонентов, а также внедрение 64 "сервисных бюллетеней".
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Правительство направит 4 млрд рублей на создание склада запчастей SSJ100

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