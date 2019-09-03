с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить Минпромторгу бюджетные средства в размере около 4 млрд рублей на создание оборотного склада запчастей и оформление сервисных бюллетеней для самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Политика Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.

Общество Волгоград попал в топ городов с самыми алчными женщинами Как рассказали корреспонденту «Блокнот Волгограда» в пресс-службе независимого агентства ZOOM MARKET, по данным федерального социологического опроса, проведённого в августе, самые алчными жительницами оказались женщины, живущие в Саранске, Москве и Краснодаре.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Здоровье Новые медицинские специальности появятся в России Ещё одну новую специальность анонсировала главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова.

Экономика Продуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции» Причинами замедления роста стала конкуренция со стороны магазинов со стабильно низкими ценами на уровне промоакций, рационализация компаниями стратегий промоакций, а также то, что в категориях товаров, в которых чаще всего проводят промоакции, их доля уже достигла потолка в 70-80 процентов.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.

Происшествия Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Политика МИД Украины исключил компромиссы с Донбассом Президент Украины Зеленский пообещал завершить войну как можно быстрее и при этом не идти на неприемлемые компромиссы.

Армия и оружие Ростех разработал новый глушитель для стрелкового оружия Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) создал новый тип глушителя со сменным теплопоглощающим модулем.

Хоккей Агент: В КХЛ Барбашёв заработал бы больше денег Агент подчеркнул, что его задача заключается не в том, чтобы заработать здесь и сейчас, а в том, чтобы клиент смог выстроить долгую и успешную карьеру.

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Транспорт Строительство платной трассы М-11 завершат до конца года Председатель правления ГК "Росавтодор" Вячеслав Петушенко в свою очередь сообщил, что общестроительные работы на вопрос этапе протяженностью 35 километров будут завершены до конца сентября.

Политика Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».

Технологии Bitcoin.com запустил криптовалютную биржу и конкурс Популярный криптовалютный портал Bitcoin.com официально запустил собственную биржу, которая должна стать прямым конкурентом Binance и другим лидерам индустрии.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

Происшествия Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома.

Кино В Москве умерла актриса Зинаида Славина В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.

Происшествия Российского губернатора попытались подкупить двумя миллионами евро Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в ФСБ России о том, что ему попытались дать взятку в размере двух миллионов евро (146,6 миллиона рублей).

Армия и оружие Разведывательный катер на воздушной подушке прошел испытание на Волге В ходе специальных учений в Самарской области был впервые применен амфибийный разведывательный катер на воздушной подушке ИРК.

Политика Госбюро расследований перенесло допрос Порошенко Допрос экс-президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований перенесен на 14.00.

Шоу-бизнес Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.

Происшествия Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла 19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.

Политика Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.