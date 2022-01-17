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«РГ»: средний срок окупаемости квартиры при сдаче в аренду в 2021 году вырос до 16,5 лет

Средний срок окупаемости квартиры, который определяется отношением средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды в городах-миллионниках к концу 2021 года составил 16,5 года, в 2020 году срок был меньше — 15,8 года.
Lenta.ru
Покупка квартир для сдачи в аренду становится все менее выгодной - цены на жилье поднялись сильнее, чем арендные ставки.
Российская газета
Доходность однокомнатной квартиры от сдачи в аренду снизилась до 6,15% против 6,49% годом ранее.
Российская газета
Наименьшая доходность и высокие сроки окупаемости — в Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Петербурге и Москве — от 18 лет до 20,4 года.
ПРАЙМ

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Аналитики объяснили, почему сдавать квартиру в аренду в России стало невыгодно
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«РГ»: средний срок окупаемости квартиры при сдаче в аренду в 2021 году вырос до 16,5 лет
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