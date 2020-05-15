Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост — ожидается, что его место займет советник главы "Роскосмоса" Игорь Озар, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

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Севастьянов будет снят с должности, — сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Другой инсайдер добавил, что вопрос о деятельности Севастьянова в РКК «будет решаться в течение дня». Севастьянов был избран генеральным директором «Энергии» 6 марта 2019 года.

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