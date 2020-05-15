Политика
News.ruГендиректор РКК «Энергия» Севастьянов покинет свой пост
Севастьянов будет снят с должности, — сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Другой инсайдер добавил, что вопрос о деятельности Севастьянова в РКК «будет решаться в течение дня». Севастьянов был избран генеральным директором «Энергии» 6 марта 2019 года.
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с чего всё началось
Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост — ожидается, что его место займет советник главы "Роскосмоса" Игорь Озар, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.РИА Новости02:52
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В эфире одного из телевизионных украинских каналов Арестович рассказал о планах США руками Украины ограничить военный потенциал России в Черном море, сообщает информационное издание "Политнавигатор".
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Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
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Медведи напали на машину охотников под Магаданом
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Тульская пресса 07:10
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Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября
По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
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На Украине жертве конфликта с радикалом объявили о подозрении
Киев, 15 мая 2020, 13:33 — REGNUM Двум участникам конфликта с бывшим главой одесской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергеем Стерненко объявили о подозрении.
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Захарова раскритиковала статью Bloomberg о коронавирусе в России
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Российская газета 02:27
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На выплату пособий в 10000 рублей на детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно поступило более 5 миллионов заявлений, сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
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Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
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РБК вчера в 09:00
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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
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