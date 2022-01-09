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РИА Новости: Россия бросает армию на завоевание мирового рынка

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Россия наращивает темпы в реализации программы повышения сотрудничества с Азией в сфере энергоресурсов.
Южный Федеральный
Национальное законодательство обязывает горнодобывающие компании в приоритетном порядке поставлять продукцию на индонезийские электростанции, но динамика цен на мировых рынках сломала все устоявшиеся схемы.
РИА Новости
В ноябре 2021 года цена на энергетические марки угля на рынках Азии достигала 215 долларов за тонну, что почти втрое выше средневзвешенных показателей.
РИА Новости
Потому что задолго до аврального заключения Киевом контрактов с казахскими угольщиками РЖД заявляла о дефиците вагонного парка и предельной нагрузке на восточные магистрали.
ПРАЙМ

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РИА Новости: Россия бросает армию на завоевание мирового рынка
Южный Федеральный02:38
Россия бросает армию на завоевание мировых рынков
РИА Новости00:00
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