Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.
Власти Молдавии ведут предварительные переговоры с западными партнерами о поставках в страну летального оружия, заявила в четверг в эфире общественного телевидения премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
Информацию о ракетном ударе по мосту представляет украинское оперативное командование «Юг» - то самое, которое несколько дней назад потеряло троих представителей генералитета и несколько десятков офицеров оперативного управления.
Для покупки облигаций трех российских авиаперевозчиков — "Уральских авиалиний", "Сибири" и "Авроры" — ФНБ выделит 17 млрд руб. Отмечается, что эта мера позволит поддержать авиакомпании в условиях санкций.