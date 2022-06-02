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РИА Новости: Венгрия настаивает на ряде исключений в шестом пакете санкций против России

Власти Венгрии настаивают на том, чтобы Евросоюз разрешил ей продавать нефтепродукты из российской нефти и исключил патриарха Кирилла из нового пакета санкций против России.
RT на русском
Собеседник агентства указал, что страны в очередной раз обсудили технические детали сроков для перепродажи поступающих по трубопроводу нефтепродуктов.
Lenta.ru
Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.
РИА Новости
Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
РИА Новости

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