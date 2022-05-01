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РИА Новости: более 66% компаний Японии столкнулись с проблемами из-за санкций против РФ

Более 66 процентов компаний Японии столкнулись с проблемами из-за антироссийских санкций.
Lenta.ru
В частности, среди опрошенных компаний, 50,4% ответивших заявили о "сложности приобретения объемов необходимых материалов", а 66,3% респондентов ответили о "негативном влиянии в связи с увеличением цен", в частности, на топливо.
РИА Новости
Исследование проводилось в период с 15 по 25 апреля.
РИА Новости
Учитывая сложившуюся ситуацию, 46,9% компаний намерены «переложить повышение цены на материалы и сырье на стоимость конечного продукта», а 20,4% планируют найти альтернативу.
ФАН

Подробнее о событии

РИА Новости: более 66% компаний Японии столкнулись с проблемами из-за санкций против РФ
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