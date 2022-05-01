Владимир Зеленский заявил греческому телевидению ERT, что он благодарен нацистскому полку "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) и другим "добровольцам", какими бы они ни были, и при этом считает, что на Украине "почти нет" призывов к радикализму.