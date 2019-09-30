Технологии

КоммерсантъКоммерсантъ«РИА Новости»: мошенники для звонков клиентам банков берут данные из баз ГИБДД, парковок и Росреестра

Для звонков клиентам российских банков мошенники используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.
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с чего всё началось

Источник рассказал, откуда мошенники воруют телефоны клиентов банков

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мошенники для звонков клиентам банков в основном используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
РИА Новости20:42

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Телефоны клиентов банков мошенники воруют в базах ГИББД, Росреестра и парковок - источник

ПРАЙМ20:25

«РИА Новости»: мошенники для звонков клиентам банков берут данные из баз ГИБДД, парковок и Росреестра

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Life.ru21:49

СМИ: Стало известно, откуда мошенники крадут телефоны клиентов банков

Росбалт21:07

Эксперты объяснили, где мошенники берут номера телефонов россиян

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