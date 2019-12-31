Энергетика
РБК«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Прекращение поставок российской нефти в Белоруссию связано с требованием Минска снизить контрактную цену на топливо, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли.
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Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.РИА Новости13:33
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