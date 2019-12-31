Энергетика

РБКРБК«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Прекращение поставок российской нефти в Белоруссию связано с требованием Минска снизить контрактную цену на топливо, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли.
Читать в источнике
Комментировать195
с чего всё началось

Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник

Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
РИА Новости13:33

Подробнее о событии

Источник: Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10

RT на русском14:39

Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти

Lenta.ru14:35

Белоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть на $10

Московский Комсомолец13:23

«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

РБК14:12

Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник

РИА Новости13:33

Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией

Известия13:26

«РИА Новости»: Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10

Коммерсантъ14:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Авто

В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

CarsWeek.ru вчера в 07:12
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
RT на русском 13:24
Политика

Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском 12:20
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета 11:41
Политика

Иран назвал Германию соучастником убийства генерала КСИР

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер указала, что убийство генерала Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
Известия 14:41
Политика

Украина обеспокоена эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

В МИД Украины заявили, что власти страны обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после нападений на базу операции "Несокрушимая решительность" и американское посольство в Ираке, а также ответных шагов со стороны вооруженных сил США в Багдаде.
Московский Комсомолец 15:24
Гаджеты

Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

Актуальные Новости вчера в 09:36
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Футбол

Леонарду Жардим: «Решение „Монако“ стало для меня неожиданностью»

Именно поэтому решение клуба стало для меня неожиданностью.
Спорт-Экспресс 15:15
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Lenta.ru 11:20
Хоккей

Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»

Российская газета вчера в 23:43
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Спорт

В пробе французской фигуристки нашли кокаин

Аргументы и Факты 08:05
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Газета.Ru 12:50
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Происшествия

В общежитии в Сызрани произошел пожар

ТАСС 15:21
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
Происшествия

В Кирове приостановили членство в ЕР депутата, стрелявшего в собак

Членство в партии "Единая Россия" депутата законодательного собрания Кировской области Вячеслава Ягдарова, который подозревается в убийстве двух собак, приостановлено, сообщается на сайте Кировского регионального отделения партии.
РИА Новости 13:23
Общество

Усманов назвал своих возможных наследников

Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Известия 14:21
Экономика

Сборы российских фильмов упали за год на полтора миллиарда рублей

По данным министерства культуры, за 2019-ый год все российские фильмы собрали в отечественном прокате чуть больше 12,5 миллиарда рублей, что меньше 200 миллионов долларов.
Эхо Москвы 14:00
Общество

SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей

«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Коммерсантъ 15:22
Спорт

Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
Общество

В Киеве заявили о готовности проекта о рынке земли ко второму чтению

Законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
РИА Новости 13:02
Общество

Польские школьники показали танец на тему Освенцима

ФАН вчера в 22:08
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Музыка

Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

Дни24 10:09
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
Футбол

Ибрагимович забил в первом матче после возвращения в «Милан»

«Милан» в товарищеском матче разгромил клуб «Роденс» со счётом 9:0. Один из мячей в составе «россонери» забил шведский нападающий Златан Ибрагимович, который только вчера, 2 января, был представлен в качестве игрока красно-чёрных.
Чемпионат 14:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное