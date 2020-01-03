Энергетика

Мой БрянскМой Брянск«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли. Отмечается, что стоимость поставок на этом направлении рассчитывается как рыночная цена плюс 10 долларов.
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с чего всё началось

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
РИА Новостивчера в 13:33

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Источник: Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10

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Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти

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Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией

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РБКвчера в 14:12

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РИА Новостивчера в 13:33

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Коммерсантъвчера в 14:15

Белоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть на $10

Московский Комсомолецвчера в 13:23
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Украина, санкции, выборы в США и суд по MH17

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РИА Новости вчера в 16:26
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Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

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В Брянске появилось фото ударившего мужчину ножом парня

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Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
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РИА Новости вчера в 16:30
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Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
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29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
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Пригожин ответил на критику «голубых огоньков»

РИА Новости 01:00
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Astera 02 января в 10:10
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Газета.Ru вчера в 21:20
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